“Note-olvides”: humor para visibilizar enfermedades olvidadas e infrafinanciadas

Treinta y ocho humoristas gráficos dibujan viñetas en un post-it para atraer la atención hacia las dolencias desatendidas que afectan a más de 1.000 millones de personas en el mundo y apoyar las investigaciones del Instituto de Salud Global de Barcelona

76 milímetros por 76 milímetros. La medida de un post-it estándar y el desafío de dibujar dentro de este pequeño espacio amarillo una viñeta que subraye, con humor y sensibilidad, la necesidad de fondos para investigar la prevención y tratamiento de enfermedades olvidadas que afectan a una de cada cinco personas en el mundo.

Es el desafío que el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) planteó a 38 humoristas gráficos. Como telón de fondo, la frase del célebre Antonio Fraguas ‘Forges' “No te olvides”, presente en muchas de sus viñetas para atraer la atención sobre violaciones de derechos humanos o crisis humanitarias olvidadas y que da nombre a esta campaña “Note-olvides”.

Las llamadas enfermedades tropicales desatendidas incluyen dolencias como la lepra, la sarna, el dengue o la rabia y otras muchos menos familiares como la dracunculosis, la filariasis linfática, el micetoma o el pian. Afectan a más de 1.000 millones de personas y un total de 1.500 millones requieren algún tipo de acción preventiva o curativa frente a ellas.

Son enfermedades que no son prioritarias para los laboratorios, gobiernos y agencias de financiación y que afectan sobre todo a personas del Sur Global, a menudo en zonas de difícil acceso o de conflicto, donde desde hace tiempo no existe una atención sanitaria de calidad, lo que deja todavía más expuestas a las poblaciones.

“Representan un enorme problema de salud pública en todo el mundo, desfiguran y generan estigma, discapacidad y en algunos casos conllevan la muerte, pero no reciben la atención que deberían”, subrayó Quique Bassat, director general de ISGlobal, en la presentación de esta iniciativa, el jueves en Madrid. ”Si las tuviéramos cerca sería diferente, pero nos olvidamos de las enfermedades que no padecemos”, agregó.

Peridis, Riki Blanco, Lady Desidia, Puebla, Nani, Junco, Eneko, Javirroyo o Sintes están entre los humoristas que han dicho “sí” a este proyecto, que ha convertido algo tan común como los post-it en obras de arte, reunidas también en un libro titulado Humor gráfico contra el olvido. “El humor tiene que ser un bálsamo y en estos temas tan duros, como las enfermedades, la guerra o la violencia machista es complicado encontrar la manera de provocar una sonrisa y una mínima solidaridad”, explicó a este periódico Junco.

Su viñeta es un emoji sonriente pero lleno de parches, que guiña un ojo suturado. “Forges no evitaba ningún tema y yo creo que debe de ser así. El desafío es elegir cómo mostrar ese lado terrible, lograr que la gente se pare un momento y reflexione”, consideró.

Nina, ilustradora colombiana afincada en España y discípula de Forges, confesó que le costó dibujar su viñeta, que representa la empatía: un hombre y una mujer que intercambian las cabezas y solo así logran comprenderse y pueden abrazarse. “Son enfermedades que no conocemos y nos cuesta ponernos en el lugar del otro”, explica.

Las viñetas de estos ilustradores están expuestas en la Casa del Libro de Gran Vía en Madrid hasta finales de mes y luego se exhibirán en Barcelona, donde se subastarán para apoyar financieramente las investigaciones de ISGlobal.

Imagen del humorista gráfico Riki Blanco para visibilizar la necesidad de financiación para las enfermedades desatendidas. Cedida ISGlobal

En la cuerda floja por los recortes

“El objetivo es intentar romper el círculo vicioso entre pobreza y enfermedad. Y para eso está la ciencia”, opinó Bassat. “En algunas enfermedades desatendidas ya tenemos las herramientas, pero no conseguimos llegar a la gente, porque están en lugares remotos en los que tal vez no serán diagnosticados nunca”, lamentó.

En otras enfermedades, la investigación es indispensable porque los tratamientos son antiguos o porque no existe aún una forma de diagnosticar rápida, fiable y barata. “También hay otras dolencias en las que necesitamos, por ejemplo, saber si los enfermos están respondiendo bien al tratamiento y se están curando”, agregó Bassat.

Todas estas tareas de prevención, diagnóstico y tratamiento se ven aún más en la cuerda floja debido a los recortes en ayuda al desarrollo decretados en los últimos meses por Estados Unidos y países europeos como Reino Unido, Francia o Alemania. Entre otras cosas, según Bassat, porque son enfermedades que dependen mucho de la ayuda internacional para la distribución de medicamentos y para las herramientas de prevención.

“Cuando Trump recorta la ayuda al desarrollo, las medicinas para el VIH o las mosquiteras para prevenir la malaria se quedan en los hangares y no son distribuidas. Y las enfermedades desatendidas, bajan aún más en la lista de prioridades”, consideró.

Pese a todo siempre hay buenas noticias, destacó el responsable de ISGlobal, como la inminente llegada a África de un tratamiento que puede terminar con la enfermedad del sueño de aquí a 2030. “Además, vivimos en un país que va a contracorriente. Aunque las aportaciones de España son modestas, su volumen de ayuda al desarrollo aumenta. Entonces hay motivos de ser optimistas”, matizó.

No solo hacer reír

Tal vez no todo el mundo leerá esta noticia hasta el final, pero sí se detendrá en las ilustraciones que la acompañan. “Una viñeta tiene una capacidad y una fuerza únicas para condensar ideas complejas en una imagen directa”, estimó Jorge Martínez, director creativo de la campaña.

Berta Fraguas, hija de Forges, aseguró que su padre “se habría tirado de cabeza a este proyecto” de ISGlobal. “Creía profundamente en la justicia social y es un orgullo ver que sigue presente en iniciativas como esta”, recalcó, recordando que el “no te olvides” de Forges nació al ver en televisión unas imágenes desoladoras tras el terremoto de Haití en 2010.

“El usaba sus viñetas, sus chistes como él los llamaba, para atraer la atención sobre ciertos temas y no solo para hacer reír”, dijo, recordando que además del “no te olvides”, su padre también usó otras consignas que siguen siendo muy actuales, como “paz sí, guerra no” o “0,7% ya”, para pedir que este porcentaje del PIB se dedicara a ayuda al desarrollo.

“Creo que este proyecto forma parte de la maquina milagrosa de Forges, que logra esto sin estar ya aquí”, elogió el veterano dibujante Peridis.

“El desafío de dibujar estas viñetas es que hay pocos elementos visuales reconocidos de estas enfermedades. ¿Cómo representamos por ejemplo el dengue? Por eso me he centrado en algo que aúna a todas”, dijo Riki Blanco. Su viñeta representa un microscopio imposible con tres visores, que quiere representar que no se puede investigar sobre algo cuando no hay recursos, y la mención “insert coin” (inserte la moneda), para subrayar la falta de financiación.