Un lugar seguro para que las gazatíes puedan seguir siendo periodistas

Los más de dos años de bombardeos israelíes en Gaza se han cobrado la vida de al menos 206 reporteros de la Franja, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). Un saldo sin precedentes en un conflicto. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), al menos 56 de los periodistas palestinos fallecidos violentamente “estaban ejerciendo su oficio cuando fueron intencionalmente tomados como blanco”. El ejército israelí ha asegurado que “nunca se ha atacado ni se atacará deliberadamente a periodistas”. Las mujeres periodistas se han jugado la vida como sus colegas hombres, pero han sufrido además otras dificultades añadidas en medio de la violencia y el desplazamiento forzado, por el simple hecho de ser mujeres, en una sociedad muy patriarcal y conservadora. Desde hace algunas semanas, varias reporteras que no quieren renunciar a su derecho a seguir trabajando al igual que sus colegas hombres, conviven en una casa en Deir el Balah, en el centro de la Franja, donde tienen un mínimo de intimidad, un espacio seguro para trabajar y una conexión a internet. En la imagen, cuatro reporteras trabajan en un salón de la casa a principios de enero de 2026.

Shoroq Shaheen