En colaboración con:Bill & Melinda Gates Foundation
Planeta Futuro
Mujeres periodistas Gaza
9 fotos
Franja Gaza

Un lugar seguro para que las gazatíes puedan seguir siendo periodistas

Varias reporteras de la Franja muestran su día a día en una casa financiada por una organización donde han encontrado privacidad, espacio, internet, electricidad para continuar ejerciendo el oficio, pese a la devastación generalizada de las estructuras básicas, las dificultades cotidianas en conseguir agua y productos esenciales y la presión de una sociedad muy patriarcal y conservadora

Shoroq Shaheen (FOTOS) Beatriz Lecumberri (TEXTO)
Deir el Balah (Franja de Gaza) / Madrid -
