Emilio Romano: “El lavado de dinero que nos afecta es binacional y tenemos que combatirlo conjuntamente”

El presidente de la Asociación de Bancos de México adelanta que se reunirán con representantes del Departamento del Tesoro en la próxima Convención Bancaria en Cancún

En la antesala del evento financiero más importante del año en México, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano Mussali (Ciudad de México, 60 años), reconoce que los conflictos geopolíticos y comerciales externos han puesto a prueba al país. Sin embargo, confía en que este año la inversión pública y privada se materialice con el apoyo de la banca. Romano Mussali y los capitanes de los 54 bancos que operan en el país cambiarán la próxima semana los trajes sastre por las guayaberas para celebrar la 89 de la Convención Bancaria de la ABM, en Cancún, que contará con la presencia de la plana mayor del Gobierno federal, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de conferencistas internacionales como el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Eurasia Group, Ian Bremmer.

Pregunta. ¿Cómo llega la banca mexicana a su cónclave más importante?

Respuesta. Con la banca más sólida en décadas. Esto es producto tanto de la estabilidad de las finanzas públicas, de una buena conducción por parte del Gobierno federal, donde las variables macroeconómicas se han comportado de manera estable, así como del buen manejo de la banca en administrar los ahorros de los mexicanos de manera prudente. Tenemos índices de capitalización arriba del 20%, índices de liquidez arriba del 300% y eso hace que la banca esté totalmente lista, capitalizada y preparada para continuar financiando el desarrollo económico del país. Tenemos estimado invertir este año 1,5 billones de pesos para crecer la colocación del crédito de tal manera que podamos elevar el crédito como porcentaje del PIB, que hoy está en el 38%, al 45% en 2030. El crédito acompaña a la inversión y la inversión la detona la confianza y esta se gana con mucho esfuerzo.

P. ¿Cómo ve la seguridad jurídica en medio de conflictos geopolíticos externos y reformas internas?

R. México, en estos últimos años, sí ha abonado en la seguridad jurídica y en la seguridad. Ha habido mayor estabilidad en las reglas y está habiendo un esfuerzo muy grande por parte del Gobierno Federal, por ejemplo, en el programa de inversión y en el Plan México. Vemos muy bien el Plan México porque mayor inversión es lo que requiere el país.

P. Desde su trinchera, ¿qué requiere este programa inversiones para aterrizar?

R. Reglas claras, que sean estables a largo plazo. Por ejemplo, en el tema de energía, donde ha habido cambios, necesitamos que estas nuevas estructuras se aclaren, se formalicen y permanezcan el tiempo para que los inversionistas regresen. Efectivamente, estamos en una situación donde quien, probablemente, esté generando incertidumbre es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos.

P. ¿Cómo ha resentido la banca la nueva política arancelaria de Donald Trump?

R. El efecto a la banca es una consecuencia del efecto al país. Sí, el crecimiento económico de México se ha limitado por la incertidumbre que hemos importado de parte de nuestros principales socios comerciales y también por temas geopolíticos como la guerra en Irán. En 2025 fue un año de transición y en el 2026, nuestra opinión, es que vamos a concluir la revisión del TMEC y vamos a ver un acuerdo reforzado, con un mercado de Norteamérica todavía más estable, firme y sólido. Creo que situaciones como la pandemia, las crisis en las cadenas de producción han hecho más patente que México es un país clave para el desarrollo económico de Norteamérica. No vemos la forma en que una economía como la estadounidense pueda producir mercancías competitivas para el mundo y exportarlas sin que México sea parte de esa cadena de producción. Y, por otro lado, dentro de este nuevo esquema donde los aranceles ya son una realidad, ya sabemos cómo navegar este mundo. Hace que México, en términos relativos, sea más competitivo.

Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México y director general de Bank of America México. Aggi Garduño

P. Unos meses después de su llegada a la presidencia de la ABM cayeron las sanciones de EE UU sobre CIBanco e Intercam por presunto lavado de dinero, ¿cómo está la banca a casi un año de este golpe?

R. Fue sin duda un escenario que nos hizo reflexionar de manera muy profunda. Optamos por reforzar nuestra calidad en la operación y nuestra resiliencia para poder protegernos aún más de que el sistema financiero sea utilizado para prácticas ilícitas. Primero, hicimos un convenio de autorregulación, un decálogo de 12 reglas donde pusimos estándares todavía más altos que la legislación mexicana, estadounidense y global en medidas de protección para que el mercado financiero no sea utilizado para lavado de dinero, como son requisitos de identificación, limitaciones en las operaciones que se dan de manera anónima y otro tipo de medidas. Todos los días tenemos que actuar con una intensidad muy alta, porque las personas que quieren actuar, ya sea a través de ciberataques o a través de actos ilegales, constantemente están buscando nuevas formas de hacerlo. Sabemos que tenemos que estar a la vanguardia, siempre un paso adelante.

P. ¿Cuáles son los avances de las mesas entre México y EE UU para prevenir el lavado de dinero?

R. En la Convención Bancaria vamos a reunirnos con las autoridades estadounidenses, va a haber gente del Departamento del Tesoro y también del FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) de EE UU. Vamos a tener una reunión de trabajo, como las que hemos tenido continuamente. Hemos avanzado mucho en entender y anticiparnos a los patrones que los actores indeseables están utilizando en los sistemas bancarios y financieros para tratar de hacer lavado de dinero. Se ha incrementado mucho el intercambio de información con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Unidad de Inteligencia Financiera.

P. ¿Estados Unidos está satisfecho con esos cambios?

R. No lo hacemos con el propósito de satisfacer necesariamente una petición de alguien; lo hacemos por convicción de querer siempre estar a la vanguardia y tener la mayor protección para que el sistema mexicano continúe siendo un gran orgullo de resiliencia y de calidad. En ese contexto, los riesgos los tienen todos los países, Estados Unidos tiene sus propios riesgos, Canadá sus propios riesgos, México sus propios riesgos y hay peticiones que también nosotros le hacemos a Estados Unidos. El lavado de dinero que normalmente nos afecta es un lavado binacional y tenemos que combatirlo conjuntamente, porque los delitos se están cometiendo en los dos lados de la frontera y no me refiero solo a Estados Unidos, también a Europa, Canadá y Asia.

P. ¿Qué han pedido a las autoridades estadounidenses?

R. Información oportuna, que Estados Unidos ejerza un mayor control en la acumulación de efectivo por la venta de estupefacientes. En el ciclo tradicional, la venta de sustancias ilegales se hace en Estados Unidos, el efectivo se concentra en Estados Unidos y se transfiere a México. Lo que pedimos es que esta acumulación de efectivo se combata desde su origen y no entre al sistema financiero.

P. Una de las peticiones recurrentes del Gobierno es que los bancos recorten sus tasas para prestar más. ¿Lo ven factible ahora?

R. Los bancos estamos hechos para prestar, nuestro principal interés es incrementar los créditos. Una de las formas de incrementar los créditos es poder disminuir el costo del crédito y está en el interés de los bancos ofrecer los créditos a mejores condiciones. En las condiciones y en las tasas, afortunadamente, hemos visto una reducción de tasas. La tasa promedio para créditos a las medianas y pequeñas empresas se ha reducido del 16% al 14%. Vamos a seguir empujando para disminuir las tasas. Para que esto se dé, lo principal que tiene que suceder, y no depende de nosotros, es que la política monetaria del Banco de México siga siendo una política de reducción de tasas. Ahora, en la sobretasa, que es la que controlamos los bancos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande y se van a ir reduciendo las tasas.

P. ¿Qué peticiones le hicieron a Sheinbaum en su última reunión en Palacio Nacional?

R. Fue una gran reunión. En este Gobierno hemos recibido una apertura absoluta al diálogo de parte de la presidenta Sheinbaum y del secretario de Hacienda, Édgar Amador. Fuimos para comentarle nuestra disposición para financiar el plan de inversiones del Gobierno Federal, para que podamos crecer a nuestro potencial tenemos que trabajar en hacer una economía más eficiente y para lograr una economía más eficiente tenemos que ir quitando las barreras, por ejemplo, en seguridad. Vemos muy positivos los operativos para reducir los índices delictivos en México y así reducir el costo que implica la inseguridad del país. Pero no solamente es la inseguridad, también está la informalidad de la economía. Las empresas en México que son informales son empresas que votan por el subdesarrollo. Una empresa que opera en efectivo no puede crecer. Lo que queremos para prestar es confirmar la capacidad de repago y esta no te la puede dar alguien que opere en efectivo porque no tiene forma de demostrar sus ingresos y sus gastos. Formalizarse es apostar por el desarrollo, es apostar por el crédito bancario que es el más barato. Nosotros somos fundamentales para que se materialice la inversión en el país. Estamos listos y preparados con los mercados para financiar este plan. Nos comprometimos con el Gobierno a crecer del 24% al 30% el crédito a pequeñas y medianas empresas, ya vamos en un 27% y nuestra intención es exceder la meta, más allá del 30% en 2030.