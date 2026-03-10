Belinda, J Balvin y una bolsa Birkin de Hermès: una fiesta de 15 años de ensueño en Tabasco

La hija del empresario Juan Carlos Guerrero Rojas celebró su cumpleaños con una fiesta que se ha viralizado en redes por estrafalaria. Algunos medios calculan que el gasto fue superior a los tres millones de dólares

En Tabasco, echaron la casa por la ventana. La fiesta de 15 años de la hija del magnate Juan Carlos Guerrero Rojas, en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, con invitados de lujo como el cantante colombiano J Balvin o la mexicana Belinda, se ha viralizado en redes sociales durante este fin de semana. La producción de la velada, junto con los artistas que participaron, ha puesto a Guerrero en el centro del debate ya que, según han informado algunos medios, el costo aproximado del evento fue de 3,2 millones de dólares.

Los primeros videos que salieron a la luz fueron los de la presentadora de televisión Galilea Montijo como maestra de ceremonia. Montijo sostiene un micrófono y habla a una de las cámaras: “Un saludo a todos los que ya están adentro esperándola. Por cierto, aquí viene Mafer con su papá Juan Carlos. Vengan para acá. Te ves bellísima, Mafer”. Detrás de ellos se alza una estructura de unos cinco metros de altura, son cuatro letras que forman la palabra love (amor).

En la noche del domingo, Galilea Montijo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) y fue abordada por una horda de reporteros. Montijo no daba crédito de lo que estaba viendo. “¿Qué hicimos?”, dijo, refiriéndose a ella en tercera persona y en plural. Tras la ráfaga de preguntas sobre la fiesta, la conductora sostuvo que asistió como invitada de la familia, aseguró que los conocía de antes y detalló que la temática era del Met Gala. “No fui a trabajar”, zanjó.

Otro de los videos que se viralizó en un inicio fue el de la actriz, cantante y empresaria Belinda Peregrín Schüll, cantando a capela una versión en inglés del Feliz cumpleaños. La mexicana aparece a cuadro en un vestido rojo, detrás de ella se observa lo que parece ser un local de McDonald’s. Belinda camina despacio, rodea la mesa en la que se encuentra un pastel de la estatua de la Libertad, de una altura aproximada de un metro. “Felicidades, hermosa. Muchas gracias por invitarme. Qué hermosa fiesta. Disfruta mucho esta nueva etapa en tu vida, que va a ser la mejor”, dice la artista mientras los invitados vitorean, aplauden y graban con sus teléfonos.

El pastel corrió a cargo del emprendedor tabasqueño Daniel Ortiz, con su proyecto Casa Amelia, quienes crean pasteles y postres personalizados, según se lee en su página de Instagram. “Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo, Mafer”, dice el texto que acompaña uno de los videos del montaje del pastel en el lugar.

Hubo al menos tres invitados más de la industria musical: el mexicano Xavi, quien alcanzó el estrellato a principios de 2024 con una propuesta romántica dentro del género de los corridos tumbados; la agrupación Matute, a quienes se les ve interpretar covers de canciones como Ni tú ni nadie, de Moenia o Devuélveme a mi chica, de Hombres G; y la superestrella colombiana José Álvaro Osorio Balvin, conocido como J Balvin.

Durante la actuación del reguetonero colombiano, la quinceañera y los papás bailaron encima del escenario, junto al cantante. J Balvin se acercó en repetidas ocasiones a la festejada para abrazarla e, incluso, bailar. El resto de los asistentes miraban desde abajo, teléfono en mano. En una historia de Instagram de los invitados también se observa a la hija del magnate con Xavi; esta vez, Belinda fue quien acompañó a la quinceañera sobre las tarimas.

Como si fuera poco, la influencer Priscila Escoto, una creadora de contenido de estilo de vida que amasa más de cuatro millones de seguidores en TikTok y casi un millón y medio en Instagram, le regaló un bolso Birkin de Hermès, un producto altamente exclusivo de la marca francesa. De acuerdo con la influencer estadounidense Cici, que lleva el nombre de girlgonelux, el tiempo que toma Hermès en hacer una de estas bolsas para un cliente puede tardar hasta cinco meses.

Escoto no asistió al evento, pero pregrabó un video para felicitar a la hija del magnate. “Por temas de mi agenda me resultó muy difícil estar allí”, dice la creadora de contenido. El video se reproduce en una pantalla grande sobre el escenario en el que después estuvieron J Balvin, Xavi y Matute.

“Hace unos días estuve hablando con tu papá para ver qué regalo tan especial te íbamos a dar, y lo ayudé a escoger una bolsa de ensueño, [es una] de mis favoritas. Disfrútala muchísimo y mándame fotos porque quiero ver cómo la vas a lucir. Disfruta mucho este día, te mando un abrazo, un beso y urge vernos muy pronto”, dice Escoto. En sitios web que venden ropa de lujo como Farfetch, el costo de uno de estos bolsos, de segunda mano, va desde los 670.000 pesos a un millón de pesos.

