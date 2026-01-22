La capital de San Luis Potosí recibe el reconocimiento ‘Tres Veces Unesco’

El alcalde Enrique Galindo Ceballos recibió el premio en Madrid, en el marco de Fitur donde México es el país invitado

San Luis Potosí es ahora Patrimonio Mundial, Ciudad del Aprendizaje y Ciudad Creativa: tres distintivos que le han valido el reconocimiento Tres Veces Unesco otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El alcalde Enrique Galindo Ceballos recibió el laurel en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, donde México es el país invitado de este 2026. Ceballos ha destacado que esta certificación posiciona al municipio en el mapa mundial y abre las oportunidades de crecimiento en materia de turismo e inversión y alianzas.

Ciudad Creativa

San Luis Potosí fue nombrada Ciudad Creativa en noviembre del año pasado por haberse consolidado como la capital en la que uno de sus mayores atractivos culturales es la literatura; es la primera en México en recibir este distintivo (Ensenada es Ciudad Creativa por su gastronomía y San Cristóbal de las Casas por sus artesanías y arte popular).

La Red de Ciudades Creativas de la Unesco se creó en 2004 para promover la cooperación con y entre ciudades que han identificado la creatividad como un factor estratégico para el desarrollo urbano sostenible, según se lee en una publicación en su página de internet. Son más de 400 urbes las que forman parte de esta lista.

Stand de México en la 46ª Fitur, en Madrid, España, este miércoles. Ricardo Rubio (Getty Images)

Ciudad Aprendizaje

En 2024, se hizo de su segundo premio: Ciudad Aprendizaje. La subdirectora general de Educación de la Organización, Stefania Gianni, dice que la educación trasciende el aula: “Es un esfuerzo colectivo y las ciudades desempeñan una función esencial en la promoción del aprendizaje para todos”.

Según Gianni, las más de 70 metrópolis que conforman el catálogo están redefiniendo el concepto de aprendizaje convirtiendo cada calle, biblioteca, lugar de trabajo, museo y hogar en un espacio para el conocimiento y la innovación.

Chihuahua y Culiacán también entraron a la lista, en 2025. El primero, por ser un centro urbano e industrial en el norte del país con una economía estable y en crecimiento a través de la exportación en sectores aeroespaciales, automovilísticos y electrónicos; el segundo, por su productividad agrícola, su gastronomía enfocada en mariscos y la banda sinaloense.

Patrimonio Mundial

El primer reconocimiento llegó en 2011. La capital del Estado es Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad por las 42 calles que conforman el centro histórico en el que se encuentran más de 1.500 inmuebles, algunos considerados monumentos históricos y que destacan los trabajos de preservación, según dijo el alcalde Galindo Ceballos, en 2023, luego de comunicar que el Ayuntamiento busca que la placa, ubicada frente a la iglesia del jardín de San Francisco, tenga más visibilidad. “La verdad es que casi nadie sabe que esa placa se encuentra allí”, explicó.

