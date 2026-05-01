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FRANCIA

Miles de personas acuden a una rave sobre un terreno militar francés “muy peligroso”

La prefectura del departamento ha alertado de la presencia de posible munición sin estallar en la zona donde se espera a unos 30.000 participantes

Un concierto en la localidad francesa de Avoriaz el 28 de marzo de 2019.Ollie Millington (Redferns)
Daniel Verdú
Daniel Verdú
Estrasburgo -
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Miles de personas se reunieron el viernes por la mañana cerca de Bourges, al sur de París, para celebrar una rave en un terreno militar considerado “muy peligroso” debido a la posible presencia de municiones sin explotar, según declaró a la AFP el prefecto del departamento de Cher. El problema fue que cuando las autoridades se dieron cuenta de que el evento había sido convocado, ya habían contabilizado 2.300 vehículos, lo que equivale a unas 8.000 personas reunidas en el Polígono, un campo de tiro de la Delegación General de Armamento, explicó Philippe Le Moing Surzur. “No podrían haber elegido un lugar peor”, insistió.

Los organizadores del evento indicaron a la prefectura, “a través de un contacto indirecto”, que esperaban la asistencia de hasta 30.000 personas, señaló el periódico Le Parisien.

Los participantes están instalados desde las cinco de la mañana en este terreno militar situado en el municipio de Cornusse, “que es muy peligroso debido a las municiones sin explotar que puede contener”. El prefecto instó a los asistentes a abstenerse de encender fuego, excavar o recoger cualquier objeto del suelo, al poder tratarse de munición.

La prefectura de Cher, según las informaciones publicadas por AFP, ha activado un centro operativo para coordinar un dispositivo de emergencia, especialmente para hacer frente a posibles incendios o explosiones.

Los organizadores del “teknival de Bourges” explicaron en un comunicado difundido en redes sociales que el evento busca protestar, entre otras cosas, contra una propuesta de ley destinada a “reforzar la penalización de las rave parties” no declaradas o prohibidas. Una iniciativa, aprobada en primera lectura en la Asamblea Nacional el 9 de abril, debe ser examinada ahora por el Senado.

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