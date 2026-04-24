Polonia intercepta dos cazas rusos sobre el mar Báltico

Un F-16 del ejército de Polonia, en septiembre de 2025, en la base aérea de Lask.

El Gobierno polaco ha informado este viernes de que la Fuerza Aérea del país ha interceptado dos cazas rusos SU-30 sobre el mar Báltico. Los aviones de combate ruso no llegaron a violar el espacio aéreo polaco. La tensión entre ambos países va en aumento, sin embargo, mientras se acumulan las acciones híbridas de Moscú y se pone en duda la lealtad de Estados Unidos con la defensa europea.

El Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas informaron de que un par de cazas F-16 polacos “interceptaron, identificaron visualmente y monitorearon dos aviones de combate multifunción SU-30 sobre el Mar Báltico” este viernes. Según explicó en redes sociales, “las aeronaves realizaban un vuelo en el espacio aéreo internacional sin un plan de vuelo presentado y con los transpondedores desactivados”.

El viceministro de Defensa polaco, Cezary Tomczyk, indicó en un comunicado que “cada violación de la seguridad polaca y de la de la región se topará con una respuesta inmediata de la OTAN”.

Según el mando militar, las “intercepciones de este tipo constituyen un elemento estándar del sistema de seguridad del espacio aéreo. Su objetivo es la identificación y el control de objetos que no cumplen con los procedimientos internacionales de aviación”.

Tanto la UE como la OTAN han expresado su preocupación ante las crecientes acciones agresivas rusas en la parte este de Europa, que se han traducido en el despliegue de drones y aviones militares y en la violación del espacio aéreo de varios países.

Polonia también está en guardia por los riesgos derivados de su cercanía geográfica a Ucrania, país con el que hace frontera, y que se encuentran sumido en una guerra que comenzó hace ya más de cuatro años.

Este viernes, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha manifestado sus dudas al Financial Times sobre la “lealtad” de Estados Unidos con sus socios europeos de la OTAN y su compromiso de defensa mutua en caso de ataque ruso. El dirigente conservador polaco ha incidido en que la posibilidad de una aventura rusa contra algún país de la región puede ser una cuestión de “corto plazo, más bien meses que años”.