Epstein disponía de una red de apartamentos en Londres para las víctimas de sus abusos sexuales

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, durante un vuelo privado, en una de las fotos publicadas por el Departamento de Justicia de EEUU.

Jeffrey Epstein dispuso al menos de cuatro apartamentos, ubicados en el lujoso distrito londinense de Kensington y Chelsea, para que vivieran en ellos muchas de las mujeres que fueron víctimas de los abusos sexuales y trata de personas del multimillonario estadounidense pederasta. Todo esto ocurrió en los años posteriores a que la Policía Metropolitana de Londres (Met) decidiera no investigar las primeras denuncias contra el financiero.

La cadena pública británica ha rastreado los millones de documentos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y ha dado con un rastro de correos electrónicos, facturas y extractos bancarios que han permitido reconstruir la trama operativa del millonario en la capital británica.

Al menos seis de las mujeres que vivieron en esos apartamentos han denunciado después los abusos sexuales a los que fueron sometidas. La BBC ha evitado revelar la identidad de todas estas personas, aunque la mayoría son mujeres procedentes de países de Europa del Este o de Rusia, que fueron enviadas directamente a Londres por Epstein, o volaban desde la metrópoli a donde el financiero dispusiera.

Todo esto ocurrió en los años posteriores a que la Met decidiera abandonar en un cajón la denuncia interpuesta contra Epstein y contra el entonces príncipe Andrés por Virginia Giuffre, la víctima de la red que acabó forzando un acuerdo extrajudicial con el hijo favorito de Isabel II por unos 14 millones de euros. La policía británica asegura que entrevistó en varias ocasiones a la mujer, y abrió una línea de investigación que incluyó la cooperación con sus colegas estadounidenses, pero no produjo ningún resultado.

Giuffre se acabó suicidando en Australia, en abril del año pasado.

Según la investigación de la BBC, muchas de las mujeres alojadas en Londres eran a su vez utilizadas para reclutar nuevas víctimas, y en ocasiones tomaban el tren Eurostar que comunica Londres con París a través del canal de la Mancha para reunirse con el millonario en la capital francesa.

A mediados de febrero, ante la presión de la opinión pública por las nuevas revelaciones de los documentos de Epstein, la policía británica comenzó a investigar el uso por parte del financiero estadounidense del aeropuerto de Stansted (en el condado de Essex, pero que da servicio a la ciudad de Londres) para el tráfico ilegal de mujeres, muchas de ellas menores, con sus jets privados. Una práctica que en la jerga peyorativa que rodea a este escándalo se llamaba “Lolita exprés”.

Una investigación emprendida por la BBC reveló el pasado diciembre que al menos 87 vuelos vinculados a Epstein habían despegado o aterrizado en aeropuertos británicos entre principios de los noventa y 2018. Hasta ahora, tanto las autoridades como la dirección del aeropuerto se habían culpado mutuamente de un asunto que optaron por ignorar, aunque ocurría delante de sus propias narices.

Al menos cuatro cuerpos policiales del Reino Unido han comenzado a realizar pesquisas en asuntos derivados del escándalo Epstein. La Policía de Thames Valley y la de Surrey investigan los asuntos que se trajeron entre manos el expríncipe Andrés y su amigo millonario. En concreto, si el hijo de Isabel II pasó a su amigo información económica confidencial cuando actuaba como enviado especial para el comercio exterior del Reino Unido. En febrero, el expríncipe fue detenido e interrogado durante diez horas en una comisaría.