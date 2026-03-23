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Guerra de Israel en Gaza

Colonos israelíes atacan de forma coordinada palestinos en Cisjordania por segunda noche consecutiva

Hay nueve heridos por las agresiones, a raíz del atropello mortal de un colono que investiga la policía. Los casos se han disparado a la sombra de la guerra con Irán

Casa incendiada por los colonos en Deir al Hatab, en Cisjordania, este lunes.Majdi Mohammed (AP)
Antonio Pita
Antonio Pita
Jerusalén -
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Segunda noche consecutiva de ataques en grupo de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania. Han causado nueve heridos, según los servicios sanitarios. Decenas de colonos entraron de forma coordinada hasta en 13 localidades con la intención de agredir a palestinos, así como de dañar e incendiar sus propiedades. La Autoridad Nacional Palestina había llamado a la población a actuar con sumo cuidado, ante los llamamientos en los grupos de colonos a vengar, por medio de castigos colectivos, la muerte de uno de ellos, atropellado por un palestino; se desconoce si con motivación política.

Los colonos incendiaron una clínica y causaron numerosos daños materiales en la aldea palestina de Burqa, en el centro de Cisjordania, territorio militarmente ocupado por Israel desde hace décadas. En Deir al Hatab, al este de la ciudad de Nablus, un hombre recibió un disparo en el pie en un enfrentamiento con los colonos que habían llegado al lugar. El ataque dejó otros ocho heridos. Hay también coches quemados y grafiti con la palabra “Venganza”.

El domingo, los ataques se produjeron después del entierro, en el asentamiento judío de Elon Moreh, de Yehuda Sherman, el colono de 18 años que murió en un choque con un vehículo palestino. Aunque la policía no ha determinado que fuese deliberado, los grupos de colonos se llenaron enseguida de llamamientos a la venganza y decenas de ellos salieron a llevarlos a cabo.

Ya el sábado por la noche, tras la muerte de Sherman y durante el Eid al Fitr, la festividad que marca el fin del Ramadán, se produjeron ataques simultáneos en al menos seis comunidades: Silat ad-Zahr, Al Fandaqumiya (cerca de Jenín); Yalud y Salfit, al sur de Nablus, y en Masafer Yatta y el Valle del Jordán.

El ejército israelí llevó a interrogar a cinco de los presuntos agresores, uno de ellos por pegar a un agente.

Las agresiones de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades son diarias en Cisjordania, y se han incrementado en los últimos años, en particular desde octubre de 2023, con el ataque de Hamás contra Israel y la consiguiente invasión de Gaza. Ahora han vuelto a dispararse, en paralelo a la guerra contra Irán y su extensión a todo Oriente Próximo, que acapara toda la atención.

En lo que va de conflicto, iniciado el 28 de febrero, han muerto tantos palestinos por ataques de colonos (nueve) como en todo 2025, según datos de la ONG israelí de derechos humanos B’Tselem.

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