Javier Solana, sobre el dirigente iraní Ali Lariyaní: “Fue un negociador muy duro del programa nuclear, pero racional”
El entonces Alto Representante para la UE fraguó hace dos décadas una estrecha relación con quien llegó a ser ‘número dos’ del régimen y que ha muerto esta semana a manos de Israel
El exministro español, ex secretario general de la OTAN y exjefe de la diplomacia europea Javier Solana trató durante años a quien fue durante varios lustros el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyaní, uno de los hombres más fuertes del régimen y que el pasado martes fue abatido por el ejército israelí.
Solana ejerció como Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común entre 1999 y 2009. Y se reunió con Lariyaní más de una decena de veces desde 2003. Ahora, a los 83 años, el exministro socialista rememora en conversación telefónica los almuerzos y cenas que ambos compartieron en Roma, Madrid, Estambul o Teherán. “Era muy serio y muy duro, pero racional. Era muy sofisticado. Tenía un hermano que era uno de los jueces más importantes del país. Y otro que es un matemático muy bueno. Me los presentó a los dos. De esas familias hay muchas en Irán; es un país muy culto. A él le gustaba exhibir la faceta culta de su vida”, recuerda.
Hay dos facetas por las que Lariyaní —muerto en un bombardeo a los 67 años— se destacó: su papel ante Occidente como negociador del acuerdo nuclear que acabaría fraguando en 2015 y su papel como máximo responsable de la represión ejercida por el régimen en las recientes protestas en la República Islámica. Las cifras de esta brutal asfixia de las manifestaciones oscilan entre los 3.000 (versión oficial) y los 30.000 muertos. Lariyaní estaba al frente del aparato de seguridad.
El perfil de represor no parece encajar con aquel hombre refinado que recuerda Javier Solana. “No me lo hubiese imaginado de represor. A él le gustaba hablar mucho de filosofía. Y ahí me ganaba. Cuando hablábamos de átomos, sin embargo, le ganaba yo, que soy físico”.
Solana comenzó las negociaciones representando a la UE y después también lo hacía en nombre del Consejo de Seguridad de la ONU. “Dábamos pasos lentos, pero seguros”, recuerda. “La televisión iraní me hizo un par de entrevistas larguísimas, donde yo exponía el punto de vista de Occidente”.
Las discrepancias de Lariyaní con el entonces presidente iraní, Mahmu Ahmadineyad, forzaron su dimisión en 2007 como jefe negociador de la cuestión nuclear. Pero ya se habían sentado las bases de lo que sería el acuerdo que el presidente estadounidense Barack Obama terminaría firmando con Irán en 2015. Un pacto que su sucesor, Donald Trump, terminó rompiendo tres años después, para restablecer las sanciones contra Irán.
“Yo creo que lo quitaron del cargo porque el régimen pensó que estaba haciéndome demasiadas concesiones”, afirma el que fuera también secretario general de la OTAN (1995-1999). Solana cree que aquellos primeros pasos del acuerdo nuclear habrían sido impensables sin la buena relación que se estableció entre ambos. “Las reuniones más difíciles las celebrábamos los dos solos, en inglés, sin traductores ni técnicos”.
En 2007, tras la conferencia de prensa en Roma en la que se anunció la sustitución de Lariyaní por Saeed Jalili como jefe de equipo negociador iraní, Solana recuerda que comieron juntos, Lariyaní y él. Después de aquel día, se vieron alguna vez de forma esporádica. “Yo creo que a él debió afectarle mucho que Trump rompiera el acuerdo que había sido suscrito por los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Y pienso que Trump lo rompió presionado por [el primer ministro israelí] Benjamín Netanyahu. Porque las presiones más importantes que tuve yo en la negociación con Irán siempre venían de Israel. Los israelíes no querían, bajo ningún concepto, que esa negociación saliera bien”, remarca.
A pesar de la buena relación que se estableció entre ambos, Solana dice que Lariyaní nunca llegó a criticar al régimen iraní. “Cuando parecía que estaba a punto de hacerlo, me decía: ‘No me hagas criticar a mi régimen”.
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