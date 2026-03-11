Detenido un conductor tras embestir contra una barricada protectora de la Casa Blanca

Las primeras pesquisas apuntan a un accidente de tráfico, pero el contexto de guerra contra Irán ha hecho saltar las alarmas

El conductor de una camioneta ha sido arrestado en la madrugada de este miércoles después de estrellar su vehículo contra una de las barricadas de seguridad que protegen el perímetro de la Casa Blanca, según han informado las autoridades. El incidente ha hecho saltar las alarmas porque se produce en plena ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán. El presidente, Donald Trump, se encontraba en el edificio.

El Departamento de Policía Metropolitana de Washington DC explicó que recibieron un aviso de los Servicios Secretos para informarles del incidente a las 6.37 de la mañana, hora de Washington (las 11.37 en la España peninsular), cuando una furgoneta embistió las vallas perimetrales entre la avenida de Connecticut y la calle H noroeste.

La policía informó de que no se habían producido heridos y precisó que el conductor fue identificado en el momento. Aún no se han comunicado los cargos a los que se enfrenta, pero las primeras hipótesis apuntan a un simple accidente de tráfico debido a un descuido.

Las medidas de seguridad se han intensificado en los lugares más sensibles del país y en numerosas zonas de la ciudad tras el inicio de la guerra emprendida por Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, por el miedo a represalias o ataques terroristas.

El accidente se produjo en la esquina noroeste del parque Lafayette, donde suelen reunirse a diario diferentes grupos para protestar por causas de temática variada. La policía cortó de inmediato las calles adyacentes.