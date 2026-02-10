Una treintena de detenidos en Australia durante protestas contra la visita del presidente de Israel

La llegada el domingo del presidente de Israel, Isaac Herzog, a Australia está acompañada por violentas protestas con enfrentamientos entre policías y manifestantes en diferentes ciudades. Hay, hasta el momento, 27 detenidos. Las autoridades han hecho un llamamiento a la calma y reclaman que las marchas sean pacíficas. Mientras, el primer ministro, Anthony Albanese, defiende que el país dé la bienvenida al jefe del Estado judío. Lo hace especialmente tras la matanza en un atentado de inspiración yihadista, según las autoridades, de 15 personas lanzado por un padre y su hijo el pasado 14 de diciembre contra la comunidad judía en Bondi Beah (Sídney).

“Los australianos quieren dos cosas. No quieren que se traiga el conflicto aquí. Quieren que cesen las matanzas, ya sean israelíes o palestinos, pero no quieren que se traiga el conflicto aquí”, declaró Albanese a la emisora ​​de radio Triple M, informa Reuters.

Amnistía Internacional acusa a los agentes de un empleo “innecesario y desproporcionado” de la fuerza para repeler las protestas frente a las autoridades, que defienden la necesidad de actuar de manera rápida para tratar de restablecer el orden. “Entiendo que haya críticas a la Policía de Nueva Gales del Sur, solo quiero dejar claro que se encontraron en una situación insostenible”, declaró en una rueda de prensa Chris Minss, primer ministro de ese Estado.

El Grupo de Acción Palestina de Sídney denunció a través de un comunicado que “la policía comenzó a cargar contra la multitud con caballos, rociando gas pimienta indiscriminadamente, golpeando y arrestando a la gente”. En Melbourne, cientos de personas se han echado a la calle con banderas palestinas y mostrando pasquines con la imagen de Herzog, según una reportera del diario israelí Haaretz. Se profirieron gritos a favor de la Intifada (levantamiento popular del pueblo palestino contra la ocupación) y se calificó al presidente y a su país de terrorista.