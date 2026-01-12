El Gobierno de Siria toma el control de los barrios kurdos de Alepo tras seis días de combates

Parte de los 155.000 civiles desplazados de los barrios de Ashrafiyeh y Sheij Maksud de Alepo comenzaron a regresar este lunes a sus casas tras seis días de combates entre las fuerzas del Gobierno central y las milicias kurdas. El domingo se había llegado a un acuerdo por mediación de Estados Unidos y Turquía, según el cual los milicianos que combatían contra las tropas de Damasco debían abandonar estos barrios de mayoría kurda en la segunda urbe de Siria y ser evacuados al territorio del noreste del país controlado por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), la coalición liderada por las milicias kurdas YPG.

El conflicto se inició a principios de la semana pasada debido a la falta de avances en las negociaciones entre el Gobierno del salafista Ahmed al Shara y las FDS y ha dejado al menos 24 civiles muertos, decenas de heridos y un número indeterminado de bajas militares. Las milicias kurdas han acusado al Gobierno central de usar artillería y drones para bombardear instalaciones civiles, incluido un hospital, si bien Damasco arguye que avisó antes de los ataques e instó a la población civil a evacuarlos. Por su parte, los medios sirios también han acusado a las milicias kurdas de alcanzar instalaciones civiles, ya que los combates se han producido en pleno centro de la populosa Alepo.

“Alepo ha pasado página de la ansiedad y retorna a la seguridad gracias a la unidad y fuerza de voluntad de su gente”, dijo el gobernador de Alepo, Azzam al Gharib, en un comunicado este lunes, en el que explicó que continúan las operaciones de seguridad en el interior de los barrios kurdos en busca de posibles explosivos y para “garantizar la vuelta a la normalidad”, ya que numerosos edificios han quedado destrozados por los combates.

Más de 400 combatientes, 60 de ellos heridos, fueron evacuados en autobuses, según un miembro de la seguridad siria citado por la agencia AFP. La Media Luna Roja Kurda también aseguró que “cerca de un centenar de civiles heridos” fueron evacuados en coordinación con la Cruz Roja y la Media Luna Roja Siria. Otros 300 individuos —algunos de ellos miembros del cuerpo policial kurdo Asayish; otros simples jóvenes del barrio, según medios kurdos—, fueron detenidos por las autoridades del Gobierno central sirio por su presunto papel en los combates.

“Las masacres, violaciones y humillaciones cometidas contra nuestro pueblo y nuestros mártires no quedarán sin castigo, y sus heridas seguirán vivas en nuestra conciencia hasta que los responsables rindan cuentas”, publicó en un comunicado la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), es decir, el Ejecutivo que gobierna sobre el tercio de Siria controlado por las milicias kurdas, que incluye enclaves de mayoría kurda, pero grandes zonas de mayoría árabe. En el comunicado, la AANES insta a los vecinos kurdos de los barrios de Alepo a “regresar a sus hogares” y “mantenerse en ellos” para evitar “el cambio demográfico” que, en su opinión, busca Damasco.

El duro tono de estas declaraciones muestra la dificultad que encaran ahora las negociaciones entre Damasco y los kurdos, y la ruptura de la confianza entre las partes. Un conflicto más del Gobierno de Al Shara con una de las, actualmente, minorías más poderosas de Siria; después de los vividos con la minoría alauí en las provincias costeras y Homs, y con los drusos en la provincia sureña de Sueida y en los alrededores de Damasco, que han culminado en varias masacres cometidas por los nuevos cuerpos militares conformados por antiguas facciones rebeldes.

“Peligrosa escalada”

Con todo, la página de la hostilidad con las milicias kurdas no se ha cerrado. Desde hace unos días se han intensificado las hostilidades en torno a los pueblos de Deir Hafer y Maskana, al este de la ciudad de Alepo y en la única franja de territorio que las FDS controlar en la orilla suroeste del río Éufrates. El Mando de Operaciones del Ejército sirio, citado por Syria TV, denunció la llegada de refuerzos de las FDS a esa zona y acusó a las milicias kurdas de provocar una “peligrosa escalada”. “Cualquier acción que emprendan, recibirá una feroz respuesta. No nos quedaremos de brazos cruzados”, afirmó la autoridad militar.

Siguiendo el curso del Éufrates, que marca la mayor parte de la línea divisoria entre el territorio bajo control del Gobierno central y el que controla la AANES, también se han producido escaramuzas en la provincia de Deir ez Zor, lo que ha hecho que las milicias kurdas anuncien el estado de máxima alerta a sus tropas.

“Es probable que el éxito del Gobierno en Sheij Maksud y Ashrafiyeh influya en su enfoque hacia las FDS en las zonas de mayoría árabe de las provincias de Raqa y Deir ez Zor, si las negociaciones siguen sin producir avances reales”, escribe en su newsletter el analista Aymenn Jawad al Tamimi, experto en la guerra civil siria: “Es plausible que el Gobierno calcule que, a través de la presión militar sostenida y no de simples escaramuzas, puede lograr arrebatar el control de estas zonas a las FDS”.