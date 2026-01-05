Condenadas 10 personas por ciberacoso a la primera dama de Francia, Brigitte Macron

Brigitte Macron llega antes de la ceremonia frente al bar La Belle Equipe, en París, el 13 de noviembre de 2025.

La pareja del Elíseo se han enfrentado a acusaciones de que ella era una mujer transgénero que nació hombre y pedófila

Un tribunal de París ha declarado este lunes a 10 personas culpables de acoso cibernético a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, por difundir afirmaciones falsas de que ella es una mujer transgénero que nació hombre, informaron los medios franceses.

Brigitte y su marido, el presidente francés Emmanuel Macron, han tenido que hacer frente a repetidas afirmaciones falsas en los últimos años, en las que algunos afirmaban que ella había nacido con el nombre de Jean-Michel Trogneux, el nombre real de su hermano mayor.

La diferencia de edad de 24 años entre la pareja presidencial también ha sido objeto de críticas y comentarios sarcásticos que durante mucho tiempo ignoraron, pero que cada vez más han comenzado a perseguir activamente en los tribunales.

Emmanuel Macron y su esposa en el Palacio del Elíseo, en París, el 8 de diciembre de 2025. YOAN VALAT (EFE)

La sentencia del lunes supone un impulso para los Macron, que también han emprendido una sonada demanda por difamación en Estados Unidos contra la influyente y podcaster de derecha Candace Owens, quien también ha afirmado que Brigitte nació varón.

Los ocho hombres y las dos mujeres fueron declarados culpables de realizar comentarios maliciosos sobre el género y la sexualidad de Brigitte Macron, llegando incluso a equiparar la diferencia de edad con su marido a “pedofilia”. Se les impusieron penas de hasta ocho meses de prisión suspendida, según informaron los medios de comunicación franceses.