Condenadas 10 personas por ciberacoso a la primera dama de Francia, Brigitte Macron
La pareja del Elíseo se han enfrentado a acusaciones de que ella era una mujer transgénero que nació hombre y pedófila
Un tribunal de París ha declarado este lunes a 10 personas culpables de acoso cibernético a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, por difundir afirmaciones falsas de que ella es una mujer transgénero que nació hombre, informaron los medios franceses.
Brigitte y su marido, el presidente francés Emmanuel Macron, han tenido que hacer frente a repetidas afirmaciones falsas en los últimos años, en las que algunos afirmaban que ella había nacido con el nombre de Jean-Michel Trogneux, el nombre real de su hermano mayor.
La diferencia de edad de 24 años entre la pareja presidencial también ha sido objeto de críticas y comentarios sarcásticos que durante mucho tiempo ignoraron, pero que cada vez más han comenzado a perseguir activamente en los tribunales.
La sentencia del lunes supone un impulso para los Macron, que también han emprendido una sonada demanda por difamación en Estados Unidos contra la influyente y podcaster de derecha Candace Owens, quien también ha afirmado que Brigitte nació varón.
Los ocho hombres y las dos mujeres fueron declarados culpables de realizar comentarios maliciosos sobre el género y la sexualidad de Brigitte Macron, llegando incluso a equiparar la diferencia de edad con su marido a “pedofilia”. Se les impusieron penas de hasta ocho meses de prisión suspendida, según informaron los medios de comunicación franceses.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Condenadas 10 personas por ciberacoso a la primera dama de Francia, Brigitte Macron
El temporal tras el paso de la borrasca ‘Francis’ por España, en imágenes
Albares califica de “peligrosísimo precedente” la intervención militar de Trump en Venezuela
Fallece Modesto Nolla, el diputado que investigó los casos de corrupción del PP en Madrid
Lo más visto
- Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 4 de enero de 2026
- El ataque de Estados Unidos a Venezuela amenaza con provocar una nueva subida del precio del petróleo
- Un juez de 92 años nombrado por Clinton se encargará del juicio a Maduro en Nueva York
- Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada a la UE “por violaciones graves de los derechos humanos”
- Un topo en el corazón del régimen: un agente de la CIA en el Gobierno fue clave para capturar a Maduro