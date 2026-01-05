Ir al contenido
Condenadas 10 personas por ciberacoso a la primera dama de Francia, Brigitte Macron

La pareja del Elíseo se han enfrentado a acusaciones de que ella era una mujer transgénero que nació hombre y pedófila

Reuters
París -
Ir a los comentarios

Un tribunal de París ha declarado este lunes a 10 personas culpables de acoso cibernético a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, por difundir afirmaciones falsas de que ella es una mujer transgénero que nació hombre, informaron los medios franceses.

Brigitte y su marido, el presidente francés Emmanuel Macron, han tenido que hacer frente a repetidas afirmaciones falsas en los últimos años, en las que algunos afirmaban que ella había nacido con el nombre de Jean-Michel Trogneux, el nombre real de su hermano mayor.

La diferencia de edad de 24 años entre la pareja presidencial también ha sido objeto de críticas y comentarios sarcásticos que durante mucho tiempo ignoraron, pero que cada vez más han comenzado a perseguir activamente en los tribunales.

La sentencia del lunes supone un impulso para los Macron, que también han emprendido una sonada demanda por difamación en Estados Unidos contra la influyente y podcaster de derecha Candace Owens, quien también ha afirmado que Brigitte nació varón.

Los ocho hombres y las dos mujeres fueron declarados culpables de realizar comentarios maliciosos sobre el género y la sexualidad de Brigitte Macron, llegando incluso a equiparar la diferencia de edad con su marido a “pedofilia”. Se les impusieron penas de hasta ocho meses de prisión suspendida, según informaron los medios de comunicación franceses.

Brigitte Macron desata la polémica en Francia al calificar de “gilipollas de mierda” a un grupo de feministas

Raquel Villaécija | París

La dignidad de Brigitte Macron

El País

Archivado En

Lo más visto

  1. Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 4 de enero de 2026
  2. El ataque de Estados Unidos a Venezuela amenaza con provocar una nueva subida del precio del petróleo
  3. Un juez de 92 años nombrado por Clinton se encargará del juicio a Maduro en Nueva York
  4. Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada a la UE “por violaciones graves de los derechos humanos”
  5. Un topo en el corazón del régimen: un agente de la CIA en el Gobierno fue clave para capturar a Maduro
