Brigitte Macron desata la polémica en Francia al calificar de “gilipollas de mierda” a un grupo de feministas

La primera dama se refería a cuatro militantes del colectivo #noustoutes que habían interrumpido el espectáculo de un humorista acusado de violación

El pasado domingo, Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, fue con su hija Tiphaine Auzière a ver un espectáculo del humorista Ary Abittan al teatro Folies Bergère, en París. La salida lúdica no habría tenido mayor repercusión si no fuera por las declaraciones que hizo antes de la actuación, en las que calificó de “sales connes”, que se podría traducir como “gilipollas de mierda”, a cuatro feministas que habían interrumpido un día antes el espectáculo de Abittan, denunciado por violación en 2021 y que había estado un tiempo retirado de los escenarios por este motivo.

Una cámara captó una conversación entre ambos, justo antes de que comenzara el espectáculo. Brigitte Macron se acercó al humorista para saludarle: “¿Qué tal vas?”. “Tengo miedo… de todo”, le contesta este. “Si hay gilipollas de mierda, las echamos a la calle”, le responde Brigitte Macron, riendo.

Este breve intercambio entre ambos no ha hecho precisamente gracia, sino que ha provocado una cadena de reacciones en los colectivos feministas, la clase política y muchos medios. Para empezar, la del colectivo #noustoutes (todas nosotras) al que pertenecían las militantes calificadas de “estúpidas” por la primera dama. Estas aparecieron en el espectáculo de Abittan que se celebraba el sábado con caretas con el rostro del humorista y le lanzaron gritos de “violador”.

“Estamos profundamente sorprendidas y escandalizadas. Las palabras utilizadas [por Brigitte Macron] dicen mucho sobre su visión de las cosas. El mensaje político es extremadamente chocante”, ha señalado una de las militantes del colectivo a la agencia AFP.

“Yo también soy una gilipollas de mierda. Y apoyo a todas las demás”, ha puesto en sus redes sociales la actriz Judith Godrèche, una de las figuras más visibles del metoo contra la violencia sexual en el cine. En 2024 denunció a dos cineastas franceses, Benoît Jacquot y Jacques Doillon, por haberla violado cuando era adolescente.

A finales de 2021, el humorista Ary Abittan fue acusado de violación por una mujer de 23 años. Le acusó de haberle impuesto prácticas sexuales no consentidas. Tras dos años de investigación, los jueces de instrucción archivaron la causa, al considerar que no había pruebas suficientes para inculparlo. Ella recurrió, pero no se logró celebrar un juicio.

Él se había retirado de los escenarios tras la denuncia y volvió en mayo 2024 con giras por Francia. Desde entonces el colectivo #noustoutes había pedido que se anularan sus espectáculos. Alegan que Abittan nunca fue absuelto del supuesto delito, pues no hubo proceso judicial. Recuerdan que el 83% de las denuncias por violación o agresión sexual acaban archivándose, por falta de pruebas, porque es la palabra de uno contra la del otro.

Las palabras de Brigitte Macron han provocado gran indignación en el país y representantes de los partidos de izquierda han censurado su salida de tono, al considerar que es un insulto a las víctimas de violencia sexual, sobre todo a esas que no consiguen probar que lo fueron. “Son unas declaraciones gravísimas, una primera dama no debería decir eso”, ha criticado la líder de los ecologistas, Marine Tondelier. Manon Aubry, eurodiputada de La Francia Insumisa, el partido de Jean Luc Mélenchon, ha ironizado diciendo: “Empezamos este mandato [de Macron] diciendo que los derechos de las mujeres eran una prioridad y lo acabamos insultándolas”.

El caso del humorista es la gota que colma el vaso. Su vuelta a los escenarios ha sido muy criticada por los colectivos feministas, que no entienden que no se le haya cancelado. Emmanuel Macron ya causó polémica cuando defendió al actor Gérard Depardieu, después de que decenas de mujeres le acusaran de haberlas agredido durante rodajes.

El pasado mes de mayo, el intérprete fue condenado a 18 meses de cárcel tras ser declarado culpable de haber agredido sexualmente a dos mujeres durante la filmación de una película en 2021. Tiempo antes, Macron había dicho que Depardieu era “un orgullo para Francia”.

“Hay que parar las polémicas inútiles. Aunque los términos no son los adecuados, la primera dama expresa una realidad. Estas intervenciones [de las feministas] repetidas no ayudan a la causa que defienden”, ha defendido la diputada Prisca Thevenot, del partido de Macron, Juntos por la República. La ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, ha admitido que no es “un lenguaje propio del debate público”.

El entorno de Brigitte Macron ha explicado a AFP que “hay que ver en esta conversación simplemente una crítica al método radical empleado por aquellas que han perturbado, enmascaradas, el espectáculo de Ary Abittan el sábado para impedir que tuviera lugar”. El expresidente François Hollande también se ha pronunciado: “Aunque se pueden criticar las formas, cuando se trata de mujeres que luchan contra la violencia a las mujeres, uno no se pronuncia en esos términos”.