Un incendio deja sin luz a casi 50.000 hogares en Berlín
Las autoridades sospechan que el incidente, en pleno temporal de frío y nieve sobre la capital alemana, ha sido intencionado
Un incendio en una pasarela de cables sobre el canal de Teltow, en el suroeste de Berlín, ha dejado sin electricidad a entre 45.000 y 50.000 hogares de la capital alemana. El operador local de la red, Stromnetz Berlin, calcula que el incidente, que la policía investiga como posiblemente intencionado y que llega en pleno temporal de frío y nieve en la capital alemana, podría afectar al suministro hasta este jueves.
El fuego, registrado a primera hora del sábado cerca de la central de calor y electricidad de Lichterfelde, ha provocado daños en varios cables de alta tensión. “Esperamos restablecer por completo el suministro a todos los clientes para la tarde del jueves”, señala Stromnetz en un comunicado, en el que subraya que será necesaria la instalación de nuevos cables.
Al margen de los más de 45.000 hogares directamente afectados ―muchos de ellos, sin calefacción―, el operador de la red calcula que 2.200 empresas también se han quedado sin servicio de electricidad. Todas ellas, en el cuadrante suroeste de la capital. El apagón ha afectado, además, a las líneas telefónicas, tanto fijas como móviles, y ha obligado a cerrar numerosas tiendas. Varios pacientes de hospitales y ancianos en residencias han tenido que ser trasladados a centros ubicados en zonas en las que sí hay electricidad.
Los bomberos fueron alertados poco antes de las seis de la madrugada del sábado y apagaron el incendio. Las fechas no podrían ser menos propicias para un incidente de estas características: los termómetros marcan estos días temperaturas bajo cero de forma recurrente y la capital alemana está cubierta por una densa capa de nieve. La previsión meteorológica apunta a nuevas nevadas a partir del próximo miércoles.
En septiembre del año pasado, también en Berlín, un apagón similar tardó varios días en resolverse. Entonces, sin embargo, el tiempo era mucho más suave, casi veraniego.
