Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
ALEMANIA

Un incendio deja sin luz a casi 50.000 hogares en Berlín

Las autoridades sospechan que el incidente, en pleno temporal de frío y nieve sobre la capital alemana, ha sido intencionado

Agencias
Berlín -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Un incendio en una pasarela de cables sobre el canal de Teltow, en el suroeste de Berlín, ha dejado sin electricidad a entre 45.000 y 50.000 hogares de la capital alemana. El operador local de la red, Stromnetz Berlin, calcula que el incidente, que la policía investiga como posiblemente intencionado y que llega en pleno temporal de frío y nieve en la capital alemana, podría afectar al suministro hasta este jueves.

El fuego, registrado a primera hora del sábado cerca de la central de calor y electricidad de Lichterfelde, ha provocado daños en varios cables de alta tensión. “Esperamos restablecer por completo el suministro a todos los clientes para la tarde del jueves”, señala Stromnetz en un comunicado, en el que subraya que será necesaria la instalación de nuevos cables.

Al margen de los más de 45.000 hogares directamente afectados ―muchos de ellos, sin calefacción―, el operador de la red calcula que 2.200 empresas también se han quedado sin servicio de electricidad. Todas ellas, en el cuadrante suroeste de la capital. El apagón ha afectado, además, a las líneas telefónicas, tanto fijas como móviles, y ha obligado a cerrar numerosas tiendas. Varios pacientes de hospitales y ancianos en residencias han tenido que ser trasladados a centros ubicados en zonas en las que sí hay electricidad.

Los bomberos fueron alertados poco antes de las seis de la madrugada del sábado y apagaron el incendio. Las fechas no podrían ser menos propicias para un incidente de estas características: los termómetros marcan estos días temperaturas bajo cero de forma recurrente y la capital alemana está cubierta por una densa capa de nieve. La previsión meteorológica apunta a nuevas nevadas a partir del próximo miércoles.

En septiembre del año pasado, también en Berlín, un apagón similar tardó varios días en resolverse. Entonces, sin embargo, el tiempo era mucho más suave, casi veraniego.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Alemania aprueba una ley de infraestructuras para modernizar ferrocarriles y puentes y corregir “errores del pasado”

Almudena de Cabo | Berlín

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Así le hemos contado la última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro
  2. La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
  3. La lotería perdida y hallada de Villamanín
  4. La primera imagen de Maduro detenido y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela
  5. El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_