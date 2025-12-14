Ir al contenido
Tres adultos mayores mueren por el frío en menos de una semana en Quebec

La provincia canadiense ha hecho frente a temperaturas sumamente bajas para este periodo el año. En Montreal el termómetro ha marcado 23 grados bajo cero

Jaime Porras Ferreyra
Jaime Porras Ferreyra
Montreal -
Un hombre de 78 años falleció la mañana de este viernes en Rosemère, un suburbio de Montreal. Su cuerpo fue hallado a unos pasos de la puerta trasera del edificio donde habitaba. Se trata del tercer deceso a la intemperie de un adulto mayor en los últimos cinco días en Quebec como consecuencia del frío. La provincia francófona ha hecho frente en lo que va de diciembre a temperaturas sumamente bajas. Los termómetros normalmente registran estas gélidas condiciones entre enero y marzo.

El hombre fallecido en Rosemère vivía en un inmueble habitado en su mayoría por personas autónomas de la tercera edad. “Sólo portaba un jersey. Los paramédicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero fue demasiado tarde”, declaró uno de los residentes a Le Journal de Montréal, precisando que las puertas del recinto se cierran automáticamente, por lo que únicamente es posible ingresar con una llave. Los habitantes del edificio habían organizado la noche anterior un convivio navideño.

El pasado lunes, una mujer de 88 años murió en Laval, también en la zona metropolitana de Montreal. Su cuerpo fue hallado a pocos metros de la residencia geriátrica donde vivía. La víctima había salido del inmueble sin que el personal se percatara. La policía llegó al lugar de los hechos alrededor de las siete de la mañana (hora local), constatando el deceso. Tres días después, otra mujer de 84 años fue encontrada inconsciente en Longueuil, ciudad próxima a la metrópoli quebequesa, a corta distancia de la vivienda familiar donde residía. Un operario de un vehículo quitanieves realizó el hallazgo. La octogenaria fue transportada al hospital, pero falleció unas horas después.

Las autoridades no consideran las tres muertes como sospechosas, aunque han abierto pesquisas para esclarecer los hechos. El invierno quebequés llegó muy pronto. Durante el pico de la ola gélida, la ciudad de Quebec llegó a registrar una sensación térmica de 27 grados bajo cero, mientras que en Montreal fue de 23 bajo cero. Tras el fallecimiento de la segunda mujer, la ministra provincial de Servicios para Adultos Mayores, Sonia Bélanger, recalcó la importancia de monitorear a estas personas en periodos de frío extremo, “en particular a aquellas con un déficit cognitivo, que tienden a deambular”.

El Gobierno provincial y las autoridades municipales también están poniendo especial atención en los sintecho, acondicionando más espacios en albergues para que puedan refugiarse de las bajas temperaturas. Según datos oficiales, 108 personas en situación de calle fallecieron en Quebec en 2024. La mitad de estos decesos fueron por sobredosis, pero los demás casos estuvieron ligados principalmente a enfermedades, accidentes e hipotermia.

Sobre la firma

Jaime Porras Ferreyra
Jaime Porras Ferreyra
Jaime Porras Ferreyra - twitter
Es periodista y colaborador de EL PAÍS en Montreal (Canadá).
