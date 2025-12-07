Ir al contenido
Internacional
India

Al menos 25 muertos en el incendio de una discoteca en la India

Las autoridades abren una investigación judicial sobre el suceso en un popular enclave turístico de la región de Goa

EFE
Nueva Delhi -
Al menos 25 personas han muerto en el incendio que se desató este domingo de madrugada en una discoteca de un popular destino turístico de la región de Goa. El jefe del Gobierno de ese Estado indio, Pramod Sawant, ha ordenado una investigación judicial sobre el suceso. “Estoy analizando detenidamente la situación derivada del trágico incendio en Arpora, en el que 25 personas perdieron la vida y 6 resultaron heridas. Los seis heridos se encuentran estables y reciben la mejor atención médica. He ordenado una investigación judicial sobre todo el incidente para determinar la causa y sus responsabilidades”, ha afirmado Sawant en un mensaje publicado en X.

En declaraciones a la agencia india ANI, el propio Sawant, dijo que el fuego tardó en extinguirse media hora. “Algunas personas pudieron salir corriendo, pero otras no. Por lo tanto, algunas personas murieron asfixiadas. Según información preliminar, cuatro eran turistas y el resto empleados del club”, dijo el jefe del Gobierno de Goa, un popular enclave turístico para visitantes indios y extranjeros en la costa del mar Arábigo.

La Policía de Goa aún está investigando el suceso. La principal hipótesis son que las llamas se produjesen después de la explosión de un cilindro de gas en el interior de la discoteca Birch By Romeo Lane. “Hubo una conmoción repentina cuando las llamas comenzaron a propagarse. Salimos corriendo del club y vimos que toda la estructura estaba envuelta en llamas”, dijo a la agencia india PTI una turista que se encontraba en el club en el momento del incendio.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha ofrecido este domingo sus condolencias a los familiares de los fallecidos e indemnizaciones para los más próximos a las víctimas mortales y para los heridos. Goa, caracterizada por sus playas y por los establecimientos hoteleros, clubes, discotecas y bares junto al mar, es un destino turístico popular para los turistas indios y para los visitantes extranjeros. El Estado suele ser catalogado como uno de los más seguros de la India. Los incendios son habituales en el país, ya que las infraestructuras no cuentan con las mejores condiciones iniciales de construcción.

