Airbus envía un técnico a Estambul para revisar el avión del Papa, uno de los afectados por el fallo de fabricación

La Santa Sede informa de que se instalará un componente para que León XIV pueda seguir viaje el domingo hacia Líbano

El problema técnico detectado por la compañía Airbus en 6.000 aviones ha afectado también al Papa, que en estos días realiza su primer viaje internacional a Turquía y Líbano. La empresa ha tenido que enviar a un técnico a Estambul, donde se encuentra el avión del Pontífice —un Airbus 320 de la compañía italiana ITA Airways— desde que llegó a la ciudad el pasado jueves. Según ha informado este sábado la Santa Sede, “está volando hacia Estambul un componente del avión y el técnico que lo sustituirá”.

La operación, según indican medios italianos, consiste en la modalidad más simple de solución del problema, la actualización de un software del programa de vuelo, que lleva unas tres horas. Fuentes vaticanas confirman a EL PAÍS que se trata de cambiar un monitor, dentro de las intervenciones que la compañía está realizando en aeronaves de compañías de todo el mundo.

El técnico tiene previsto llegar desde Roma a las 15.30, hora local (las 13.30 en la España peninsular) y se espera resolver el problema a lo largo de la tarde. Airbus ha comunicado a la compañía ITA Airways, como a todas las demás, que la intervención debe realizarse antes de la medianoche de este sábado o, de lo contrario, los aviones no podrán volar.

De este modo, León XIV podrá continuar su viaje este domingo, pues debe partir hacia Beirut, la siguiente etapa, a las 14.45, hora local turca (12.45 en la España peninsular).

El Papa despegó de Roma el pasado jueves con un Airbus 320 rumbo a Ankara, y tras una escala de algunas horas prosiguió a Estambul. Con el séquito papal viajan 82 periodistas y técnicos de medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS.

Airbus anunció el viernes que había detectado posibles fallos en el control de vuelo de su avión A320 motivados por la radiación solar, una incidencia que según la compañía “podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”. A consecuencia de ello, en las últimas horas varias aerolíneas están sufriendo retrasos y cancelaciones en todo el mundo. Unos 5.100 aviones necesitan realizar el mismo proceso de actualización de software que el avión del Papa.

Los modelos más antiguos habían generado mayor preocupación porque necesitaban reemplazar físicamente las computadoras de a bordo, pero finalmente el número que habían calculado, 900 aviones, se ha reducido.

Compañías como la portuguesa TAP, la belga Brussels Airlines o la española Iberia han informado de que no esperan que se produzcan retrasos ni cancelaciones porque han realizado las actualizaciones durante la noche. Otras, como American Airlines, sí han sufrido incidencias.