Internacional
Hong Kong

Al menos cuatro muertos y decenas de personas atrapadas en el incendio de varias torres residenciales en Hong Kong

Los rascacielos, con una altura de 31 plantas y 2.000 apartamentos en su interior, estaban revestidos con andamios de bambú

Un hombre, cuya esposa estaba en el interior de uno de los rascacielos incendiados, pide ayuda mientras los bomberos tratan de sofocar las llamas, este miércoles en Hong Kong (China).Foto: TYRONE SIU (REUTERS)
Agencias
Hong Kong -
Al menos cuatro personas han muerto y otras muchas siguen atrapadas por un enorme incendio que ha afectado este miércoles a varias torres del complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito norteño de Tai Po, en Hong Kong (territorio autónomo de China), según ha informado el Gobierno. Los bomberos siguen luchando contra las llamas y el espeso humo negro que sale de las torres, de 31 pisos de altura y con 2.000 apartamentos residenciales en su interior.

Tres personas se encuentran en estado crítico tras sufrir quemaduras y otra está grave; hay varios heridos más, entre ellos algunos miembros del personal de bomberos. Muchos ciudadanos se han congregado en una pasarela cercana y observan consternados cómo sale el humo de los edificios, algunos de los cuales estaban revestidos con andamios de bambú.

Hong Kong es uno de los últimos lugares del mundo donde el bambú todavía se utiliza para los andamios en la construcción. El pasado marzo, el Gobierno prometió medidas para empezar a eliminar gradualmente el uso de esos andamios de bambú, alegando motivos de seguridad. Y anunció que al menos el 50% de las obras públicas deberían utilizar estructuras metálicas.

El departamento de bomberos recibió el aviso del incendio a las 14.51, hora local (las 7.51 en la España peninsular). Wang Fuk Court es uno de los muchos complejos de viviendas de gran altura de Hong Kong, que es una de las zonas más densamente pobladas del mundo; el grupo de torres forma parte del programa de vivienda subvencionada del Gobierno y está ocupado desde 1983, según la propiedad. La cadena de televisión local TVB ha informado de que el complejo estaba siendo sometido a importantes reformas.

En abril del año pasado, cinco personas murieron también al arder un edificio residencial en el bullicioso distrito de Kowloon.

