Putin pide hacer “un análisis exhaustivo” del plan de paz de Trump para Ucrania
El presidente ruso se muestra satisfecho con el curso de la guerra y considera la iniciativa una “actualización” de la propuesta que Rusia presentó a Trump en agosto
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha comentado por primera vez el plan de paz de 28 puntos propuesto por la Casa Blanca. En un encuentro con su Consejo de Seguridad en Moscú, el dirigente ha dicho lo que quería escuchar Donald Trump, que la iniciativa le parece “una base para la paz”, pero no se ha comprometido a apoyar la propuesta porque cree que puede conseguir todos sus objetivos derrotando a Kiev. “[El rechazo ucranio a rendirse] nos permite alcanzar los objetivos por la vía militar, mediante la lucha armada. Estamos dispuestos a dialogar para lograr una solución pacífica de los problemas, pero esto requiere un análisis exhaustivo de todos los detalles del plan propuesto. Estamos preparados para ello”, ha declarado el dirigente ruso.
“Creo que podría sentar las bases para un acuerdo de paz definitivo [En Ucrania], pero este texto no se ha discutido con nosotros en detalle”, ha declarado Putin, que al mismo tiempo que pedía tiempo ha aprovechado para poner toda la presión sobre su rival, Volodímir Zelenski, al que Washington ha dado una semana para tomar una decisión.
“La administración estadounidense no ha logrado hasta ahora el consentimiento de la parte ucrania. Ucrania se opone”, ha agregado el mandatario ruso obviando que la propia Casa Blanca informó de que en la elaboración de estas propuestas ha contactado tanto con Moscú como con Kiev.
Putin ha considerado la iniciativa de la Casa Blanca “una actualización” de las propuestas que hizo Donald Trump en su encuentro de agosto en Alaska. Según el dirigente, aquellas medidas “contaban con el respaldo de los socios de Rusia”, aunque Moscú siempre mantuvo una postura intransigente: tanto Putin como sus ministros han repetido una y otra vez estos meses que solo aceptarán una paz que resuelva lo que consideran “las raíces profundas del conflicto”. Es decir, dejar a Ucrania bajo su esfera de influencia y desarmada.
Putin ha escenificado ante los miembros de su Consejo de Seguridad que Moscú podría estar dispuesta a hacer algunas concesiones. “La parte estadounidense nos ha pedido que hiciéramos ciertos compromisos, que mostráramos, como ellos dijeron, flexibilidad”, ha aseverado Putin antes de asegurar que “Rusia está dispuesta a mantener un debate sustantivo sobre todos los detalles del plan de paz propuesto para Ucrania”.
