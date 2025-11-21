Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Guerra de Rusia en Ucrania

Putin pide hacer “un análisis exhaustivo” del plan de paz de Trump para Ucrania

El presidente ruso se muestra satisfecho con el curso de la guerra y considera la iniciativa una “actualización” de la propuesta que Rusia presentó a Trump en agosto

Javier G. Cuesta
Javier G. Cuesta
Moscú -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha comentado por primera vez el plan de paz de 28 puntos propuesto por la Casa Blanca. En un encuentro con su Consejo de Seguridad en Moscú, el dirigente ha dicho lo que quería escuchar Donald Trump, que la iniciativa le parece “una base para la paz”, pero no se ha comprometido a apoyar la propuesta porque cree que puede conseguir todos sus objetivos derrotando a Kiev. “[El rechazo ucranio a rendirse] nos permite alcanzar los objetivos por la vía militar, mediante la lucha armada. Estamos dispuestos a dialogar para lograr una solución pacífica de los problemas, pero esto requiere un análisis exhaustivo de todos los detalles del plan propuesto. Estamos preparados para ello”, ha declarado el dirigente ruso.

“Creo que podría sentar las bases para un acuerdo de paz definitivo [En Ucrania], pero este texto no se ha discutido con nosotros en detalle”, ha declarado Putin, que al mismo tiempo que pedía tiempo ha aprovechado para poner toda la presión sobre su rival, Volodímir Zelenski, al que Washington ha dado una semana para tomar una decisión.

“La administración estadounidense no ha logrado hasta ahora el consentimiento de la parte ucrania. Ucrania se opone”, ha agregado el mandatario ruso obviando que la propia Casa Blanca informó de que en la elaboración de estas propuestas ha contactado tanto con Moscú como con Kiev.

Putin ha considerado la iniciativa de la Casa Blanca “una actualización” de las propuestas que hizo Donald Trump en su encuentro de agosto en Alaska. Según el dirigente, aquellas medidas “contaban con el respaldo de los socios de Rusia”, aunque Moscú siempre mantuvo una postura intransigente: tanto Putin como sus ministros han repetido una y otra vez estos meses que solo aceptarán una paz que resuelva lo que consideran “las raíces profundas del conflicto”. Es decir, dejar a Ucrania bajo su esfera de influencia y desarmada.

Putin ha escenificado ante los miembros de su Consejo de Seguridad que Moscú podría estar dispuesta a hacer algunas concesiones. “La parte estadounidense nos ha pedido que hiciéramos ciertos compromisos, que mostráramos, como ellos dijeron, flexibilidad”, ha aseverado Putin antes de asegurar que “Rusia está dispuesta a mantener un debate sustantivo sobre todos los detalles del plan de paz propuesto para Ucrania”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Zelenski, ante el nuevo plan de paz de Trump: “Ucrania puede verse en el riesgo de perder su dignidad o a un aliado clave”

Cristian Segura | Kiev

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Black Friday
escaparatebf
Crema facial de día SPF30 Olay Regenerist de 50ml. Ahora con un 53% DE DESCUENTO. COMPRA POR 14,23€
Crema facial de día SPF30 Olay Regenerist de 50ml. Ahora con un 53% DE DESCUENTO. COMPRA POR 14,23€
escaparatebf
Cargador de pared rápido USB Tipo C de Belkin compatible con varios dispositivos. COMPRA POR 7,99€ (56% DE DESCUENTO)
Cargador de pared rápido USB Tipo C de Belkin compatible con varios dispositivos. COMPRA POR 7,99€ (56% DE DESCUENTO)
escaparatebf
Cerveza Mahou clásica. Pack de 24 latas de 33cl ahora con un 38% de DESCUENTO. SOLO 10,78€
Cerveza Mahou clásica. Pack de 24 latas de 33cl ahora con un 38% de DESCUENTO. SOLO 10,78€
escaparatebf
Gafas de sol polarizadas Hawkers ahora con un 62% de DESCUENTO. SOLO 15,20€
Gafas de sol polarizadas Hawkers ahora con un 62% de DESCUENTO. SOLO 15,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_