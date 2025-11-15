Un vendaval causa al menos un muerto y 28 heridos en un complejo turístico del Algarve

El parque del campismo de Albufeira (Portugal), este sábado, tras el vendaval asociado a la borrasca 'Claudia'.

La borrasca ‘Claudia’ se cobra ya la vida de tres octogenarios y provoca casi 3.400 incidentes en Portugal

Un episodio de viento intenso, que algunos testigos han descrito como un tornado, ha arrasado este sábado un parque de campismo y dañado un complejo turístico en Albufeira, localidad del Algarve portugués, causando la muerte a una británica de 85 años y heridas a 28 personas, entre ellas dos en estado grave, según ha confirmado el comandante regional de Protección Civil, Vítor Vaz Pinto.

“Por donde pasó el fenómeno se registró una destrucción importante, teniendo en cuenta que en el parque de campismo abundan las autocaravanas que son estructuras frágiles”, ha indicado Vaz Pinto. Entre los heridos figuran algunos españoles, aunque el jefe regional de Protección Civil no ha concretado la cifra.

El fenómeno meteorológico, asociado a la borrasca Claudia, que lleva varios días afectando a la península Ibérica, ocurrió alrededor de las diez de la mañana de este sábado. El Algarve, donde se han contabilizado casi 400 incidencias por el temporal, ha sido una de las regiones más afectadas, junto con el área metropolitana de Lisboa y la península de Setúbal. Aunque el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera está aún evaluando si se puede clasificar como tornado o minitornado, algunos puntos de medición registraron rachas de viento de hasta 112 kilómetros por hora.

Con este último fallecimiento, se elevan a tres las víctimas mortales provocadas por el temporal a su paso por Portugal. Un matrimonio de 88 años murió el jueves en su casa en la localidad de Seixal debido a una súbita inundación en su vivienda, una planta baja situada en una zona sin urbanizar. Los ancianos no tuvieron tiempo de activar el dispositivo de emergencia para alertar de su situación.

Vista del camping afectado en Albufeira, este sábado. JOAO MATOS (EFE) Un hombre observa los destrozos en el camping de Albufeira, este sábado. JOAO MATOS (EFE) Danos en el camping de Albufeira, este sábado. JOAO MATOS (EFE) Destrozos por el tornado el Albufeira (Portugal). Rui Cristina (Presidente da Câmara Municipal de Albufeira)

Desde la llegada de la borrasca, el pasado miércoles, Portugal ha registrado cerca de 3.400 incidencias hasta este sábado. En su mayoría, por inundaciones y caídas de árboles, según la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil. Una tormenta eléctrica obligó a un avión de la aerolínea nacional TAP a regresar al aeropuerto Humberto Delgado, en Lisboa, poco después de despegar tras haber sido alcanzado por un rayo que afectó a uno de los motores.

Cuatro distritos del país (Faro, Setúbal, Beja y Braga) seguían este sábado bajo aviso naranja por riesgos asociados a las lluvias persistentes y tormentas. “Hay un grado de imprevisibilidad muy grande, sabemos que estamos bajo esta situación de depresión, pero no si puede haber fenómenos concretos ni dónde afectarán”, ha apuntado el comandante regional de Protección Civil del Algarve, en alusión al episodio de viento extremo que destrozó el parque de campismo de Albufeira.

A partir de este domingo se prevé una mejoría en todo el país, pero el rastro dejado por Claudia será persistente por los numerosos daños provocados por las riadas de agua y barro y el viento.