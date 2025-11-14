Ir al contenido
Internacional
Suecia

Varios muertos en el choque de un autobús contra una parada en Estocolmo

La policía aún investiga las causas del suceso en el centro de la capital sueca

Agencias
Estocolmo -
Varias personas han muerto y otras han resultado heridas en el choque de un autobús en Estocolmo a las 16.23 este viernes. La policía ha confirmado que el vehículo chocó contra una parada en el centro de la capital sueca, pero aún investiga la causa del suceso. Una portavoz de la policía ha señalado que el conductor ya ha sido detenido y está investigado por posible homicidio, como parte del procedimiento rutinario en estos casos. No tienen, sin embargo, información que apunte a un ataque. El incidente, de hecho, ha sido clasificado preliminarmente como negligencia grave.

Un portavoz de los servicios de rescate ha confirmado a Reuters que cinco personas se han visto afectadas por el incidente, que se ha producido en la zona de Valhallavägen (noreste de Estocolmo). Los medios locales han afirmado que el bus no estaba en servicio en el momento del choque, por lo que solo el conductor se encontraba a bordo. Todos los fallecidos o heridos estarían, por tanto, en la parada o en sus aledaños.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha reaccionado a lo que ha calificado de “trágica noticia” en su cuenta en la red social X: “Todavía desconocemos la causa de esto, pero en estos momentos mis pensamientos están principalmente con los afectados y sus familiares”.

Archivado En

