Internacional
Un conductor atropella y hiere a cinco personas en la isla francesa de Oléron

El automovilista gritó “Alahu Akbar” (Dios es el más grande) en el momento de ser detenido, pero no se descarta que tenga problemas psiquiátricos

Daniel Verdú
Daniel Verdú
París -
Un automovilista embistió este miércoles con su vehículo de forma deliberada a una decena de personas, entre ellas varios peatones y un ciclista, en la isla de Oléron (Charente-Maritime), en la costa occidental de Francia. Cinco de ellas han resultado heridas, dos de gravedad, según ha informado la Gendarmería Nacional. La policía ha arrestado al conductor, que se encuentra ya bajo custodia policial.

El incidente ocurrió alrededor de las 8.45, cuando un hombre, al volante de su vehículo, atropelló a varias personas entre los pueblos de Dolus-d’Oléron y Saint-Pierre-d’Oléron. Según los primeros detalles de la investigación, el conductor gritó “¡Alahu Akbar!” (Dios es el más grande) en el momento de ser detenido, aspecto que abre la hipótesis de un atentado terrorista. La policía tuvo que emplear una pistola eléctrica para reducirle.

Los investigadores, sin embargo, también consideran seriamente la posibilidad de que se trate de una persona con trastornos psiquiátricos. Según Le Figaro, el sospechoso es conocido por la justicia por delitos comunes, en particular por su comportamiento problemático y por consumo de drogas y alcohol.

El hombre fue detenido por los gendarmes mientras intentaba incendiar su vehículo, en el que transportaba varias bombonas de gas. Según Le Parisien, se trata de un ciudadano francés, no registrado en el archivo de personas señaladas por radicalización de carácter terrorista (FSPRT). En un mensaje publicado en X (antes Twitter), el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha anunciado que se desplazará al lugar de los hechos este miércoles y que se ha abierto una investigación.

Sobre la firma

Daniel Verdú
Daniel Verdú
Nació en Barcelona pero aprendió el oficio en la sección de Madrid de EL PAÍS. Pasó por Cultura y Reportajes, cubrió atentados islamistas en Francia y la catástrofe de Fukushima. Fue corresponsal siete años en Italia y el Vaticano, donde vio caer cinco gobiernos y convivir a dos papas. Corresponsal en París. Los martes firma una columna en Deportes
