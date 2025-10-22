El presidente de Serbia atribuye a un “acto terrorista” un tiroteo frente al Parlamento del país

Un policía, frente a la carpa en la que se ha producido el tiroteo y el incendio, este miércoles en Belgrado.

Al menos una persona, un hombre de 57 años, ha resultado herida de gravedad en un tiroteo registrado este miércoles frente al Parlamento de Serbia, en Belgrado. Un incidente que el presidente del país balcánico, Aleksandar Vucic, ha atribuido a un “acto de terrorismo”. El presunto atacante, un hombre de 70 años, ha sido detenido, según fuentes policiales citadas por medios locales.

Un vídeo publicado por el medio local Nova muestra a agentes de seguridad armados acercándose a una gran carpa situada entre el Parlamento y la oficina de Vucic. Se escuchan varios disparos y se ve un incendio en el interior de la carpa, una de las muchas instaladas este año por simpatizantes de Vucic para evitar que los manifestantes que han participado durante meses en las protestas antigubernamentales se acercaran al edificio. En el momento del tiroteo, sin embargo, no se estaba produciendo ninguna protesta.

El presunto atacante es un hombre de 70 años que le pegó un tiro a otro en una pierna y luego disparó contra una bombona de gas que había en la carpa, según informó Telegraf.rs citando fuentes de la investigación. De acuerdo con esta información, el supuesto agresor ha sido detenido. Un vídeo publicado por testigos del incidente en la red social X mostraba a una persona tendida en el suelo con las manos a la espalda, rodeada por agentes de policía.

Las protestas ciudadanas contra Vucic se suceden desde hace casi un año, desencadenadas por el derrumbe de la marquesina de una estación de tren en la ciudad de Novi Sad que se produjo el 1 de noviembre de 2024. En aquel accidente murieron 16 personas, y muchos serbios —fundamentalmente jóvenes, que son quienes han abanderado las manifestaciones— achacan el siniestro a la negligencia y la corrupción del Gobierno.