Felipe VI participará el 21 de octubre en la próxima edición del World in Progress

El foro internacional tratará retos globales como la paz en Gaza, el conflicto en Ucrania y la presidencia de Trump

Felipe VI ha confirmado su participación en la nueva edición del World In Progress (WIP), el foro internacional de reflexión y diálogo sobre los grandes desafíos globales que tendrá lugar los próximos días 20 y 21 de octubre en Barcelona. La intervención del Rey se producirá durante la sesión matinal de la segunda jornada, sumándose así al destacado elenco de ponentes que intervendrán en este encuentro que pondrá a la ciudad catalana en el centro del debate geopolítico, económico y de pensamiento internacional, por segundo año consecutivo.

Esta segunda edición del foro WIP coincide en el tiempo con la confluencia de los principales focos informativos de la actualidad internacional en lo que va de año. Entre ellos, el acuerdo de paz en Gaza acordado por Hamás e Israel e impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También se abordará la complicada situación política de Francia; el incierto futuro democrático de Venezuela; y las decisiones de Trump que marcan el paso al resto de territorios, con anuncios como la última e imprevisible “diplomacia de los misiles” en Polonia que tensiona el escenario geopolítico frente a Rusia.

Durante el WIP también se analizará el papel de España en este nuevo escenario europeo y mundial con la ayuda de los expertos convocados.

Imagen del World in Progress Barcelona 2024. Albert Garcia

Entre los participantes habrá destacados perfiles como dos premios Nobel de la Paz: la recién galardonada María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, y Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. También estará Édouard Philippe, ex primer ministro de Francia; Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA); Hanno Pevkur, ministro de Defensa de Estonia; Teresa Ribera, vicepresidenta Ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea; Shlomo Ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel; Afif Safieh, exembajador de Palestina; Fouad Yazourh, director general de Asuntos Políticos Internacionales de Marruecos; Jon Finer, asesor adjunto de Seguridad Nacional durante el mandato de Joe Biden; Dmitro Kuleba, ex viceprimer ministro para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania.

Además acudirán Julissa Reynoso, exembajadora de Estados Unidos en España; Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay; Wolfgang Schmidt, ministro para Asuntos Especiales y jefe de la Cancillería alemana; Matteo Renzi, ex primer ministro de Italia; Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia, para aportar su visión de la política exterior de Estados Unidos, el futuro de Europa o los desafíos globales y de gobernanza de Latinoamérica.

Algunos de los temas durante estas dos jornadas incluyen la seguridad energética, el sistema financiero frente a los desafíos del mercado, los retos existenciales del planeta, la amenaza del crimen organizado, la sostenibilidad, los grandes retos de las urbes, los liderazgos locales en tiempos de globalización, el deporte y la geopolítica y los retos de la IA.

Representación institucional

La jornada inaugural del lunes 20 de octubre se abrirá con las intervenciones del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y del president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. A continuación, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, hará una prospección sobre el rol de España en este contexto nacional e internacional, mientras que Teresa Ribera realizará un recorrido entre la Europa de ayer y los retos de hoy.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, focalizarán sus intervenciones sobre sus respectivas áreas de responsabilidad en España.

Durante el segundo día, también está prevista la presencia e intervención del president Illa; Alicia Romero, consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña; José Manuel Albares, ministro de Asuntos de Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España; y del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Sobre WIP

World In Progress (WIP) es un foro internacional de reflexión y debate sobre los grandes desafíos globales de este siglo que organizan PRISA, EL PAÍS y, como medio colaborador, la Cadena SER.

Con su primera edición, celebrada en Barcelona en 2024, WIP se ha consolidado como un espacio de referencia para el diálogo global, promoviendo la cooperación, la innovación y la acción conjunta ante las transformaciones económicas, sociales y geopolíticas.

A lo largo de este año el WIP ha tenido presencia en Panamá, dentro del Foro Económico Internacional América Latina y El Caribe, y en Chantilly (Francia), impulsando una agenda plural y multidisciplinar que conecta visiones, territorios y generaciones bajo el lema Diálogo global y reflexión en un mundo en transformación.