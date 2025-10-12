El desfile del 12 de octubre por el Día de la Hispanidad 2025, en imágenes

35 fotosFiesta NacionalEl desfile del 12 de octubre por el Día de la Hispanidad 2025, en imágenesMadrid acoge este domingo el tradicional desfile militar del Día de la Fiesta Nacional 2025, presidido por el rey Felipe VI, capitán general de los ejércitos de Tierra, Armada y AireEl País12 oct 2025 - 10:21Actualizado: 12 oct 2025 - 13:57CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLa Legión durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional, este domingo en Madrid. Claudio AlvarezPúblico asistente al desfile de las Fuerzas Armadas en el Paseo del Prado de Madrid, este domingo. JUAN BARBOSAMiembros de las Fuerzas Armadas durante el desfile militar, este domingo en Madrid. Eduardo Parra (Europa Press)Centenares de personas asistente al desfile de las Fuerzas Armadas en el Paseo del Prado de Madrid, este domingo. JUAN BARBOSALos reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional, este domingo en Madrid.Claudio AlvarezVista de la formación Mirlo, compuesta por cinco Pilatus PC-21 de la Academia General del Aire y del Espacio.Chema Moya (EFE)Un grupo de personas señalan al cielo durante el desfile aéreo de las Fuerzas Armadas en el Paseo del Prado de Madrid, este domingo. JUAN BARBOSALos reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante el desfile de las Fuerzas Armadas.Claudio AlvarezPúblico asistente al desfile de las Fuerzas Armadas en el Paseo del Prado de Madrid, este domingo. JUAN BARBOSAMiembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), durante el desfile de las Fuerzas Armadas. Chema Moya (EFE)Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional, este domingo en Madrid.Claudio AlvarezVista del salto paracaidista de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio realizado por el sargento primero Óscar Marsal Hernández.Claudio AlvarezEl rey Felipe y la princesa Leonor, durante el desfile de las Fuerzas Armadas. Chema Moya (EFE)Dvd 1287 (12-12-25). Desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional en la tribuna de autoridades.Claudio AlvarezEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional, este domingo en Madrid. Claudio AlvarezEl rey Felipe VI pasa revista a la Guardia Real al inicio del desfile de las Fuerzas Armadas.Chema Moya (EFE)La reina Letizia conversa con la princesa Leonor junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.Chema Moya (EFE)El rey Felipe VI junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la princesa Leonor, este domingo en Madrid. Claudio AlvarezLos presidentes autonómicos de Extremadura, María Guardiola; Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante el desfile de las Fuerzas Armadas. Claudio AlvarezEl líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, habla con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.Claudio ÁlvarezEl presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, saluda a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.Claudio ÁlvarezPúblico asistente al desfile de las Fuerzas Armadas en el Paseo del Prado de Madrid, este domingo. JUAN BARBOSAEl alcalde-presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, saluda a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.CHEMA MOYA (EFE)Vendedores ambulantes con banderas de España antes del desfile militar por el 12 de octubre, este domingo en la Plaza de Cánovas del Castillo de Madrid. Eduardo Parra (Europa Press)La ministra de Ciencia, Diana Morant (izquierda) junto con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen (derecha). CHEMA MOYA (EFE)Ambiente previo al desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional, este domingo en Madrid. Victor SanjuanEl líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (derecha), la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (izquierda), antes de presenciar el desfile de las Fuerzas Armadas. CHEMA MOYA (EFE)Varios militares se hacen fotos momentos antes del desfile de las Fuerzas Armadas, este domingo en Madrid. Victor SanjuanUn perro junto a su dueño, momentos antes del comienzo del desfile de las Fuerzas Armadas en el Paseo del Prado de Madrid, este domingo. JUAN BARBOSAEl ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska (derecha), habla con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. CHEMA MOYA (EFE)Dos militares se toman un café horas antes del desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, este domingo en Madrid. Victor SanjuanDecenas de jóvenes con la bandera de España asistente al desfile de las Fuerzas Armadas en el Paseo del Prado de Madrid, este domingo. JUAN BARBOSAEl presidente de Vox, Santiago Abascal, este domingo en la Plaza de Colón de Madrid.Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)Ambiente en el Paseo del Prado de Madrid durante el desfile de las Fuerzas Armadas, este domingo. JUAN BARBOSAAmbiente previo al desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, este domingo en Madrid. Victor Sanjuan