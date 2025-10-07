Trump llama a Greta Thunberg “alborotadora” y le aconseja ir al médico para “controlar su ira”

La activista sueca, deportada este lunes por Israel tras participar en la flotilla, agradece al presidente de EE UU con ironía la “preocupación” por su salud mental

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra la activista climática sueca Greta Thunberg, a la que calificó de “alborotadora” por haber participado en la flotilla humanitaria que fue detenida por la Armada de Israel cuando navegaba rumbo a Gaza. “Ella es solo una alborotadora”, respondió Trump al ser preguntado por la flotilla durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca, “ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico”,

“Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora”, agregó el mandatario durante su intervención. A primera hora de este martes, la activista respondió al presidente estadounidense con un mensaje en su perfil de Instagram en el que le agradece con sorna su comentario. “He escuchado que Donald Trump ha expresado de nuevo opiniones aduladoras sobre mi carácter”, ha apuntado Thunberg en el texto, “y aprecio su preocupación por mi salud mental”.

A continuación, la activista, todavía con ironía, le dice al mandatario republicano que está dispuesta a recibir “amablemente” cualquier recomendación que tenga para gestionar “problemas en el manejo de la ira”. “A juzgar por tu impresionante historial” prosigue, “parece que tú también los padeces”.

Thunberg llegó este lunes al aeropuerto de Atenas, Grecia, tras ser deportada de Israel junto con un grupo de 135 miembros de la Global Sumud Flotilla, que fueron detenidos cuando navegaban hacia la Franja con ayuda humanitaria. “Permítanme ser muy clara”, dijo la joven sueca, “se está produciendo un genocidio”, declaró a la multitud reunida en el aeropuerto de la capital griega, refiriéndose a la acción militar israelí en Gaza.

“Nuestro sistema internacional está traicionando a los palestinos. Ni siquiera son capaces de evitar que se cometan los peores crímenes de guerra”, afirmó. “Lo que pretendíamos con la Flotilla Global Sumud era intervenir cuando nuestros gobiernos incumplen con su obligación legal”.