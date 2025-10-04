Los líderes europeos reciben con optimismo la respuesta de Hamás al plan de Trump

Los líderes europeos han recibido con cierto optimismo los anuncios de que la aplicación del “plan de paz” de Donald Trump para Gaza está cerca. Después de la buena acogida en Europa de la fórmula del estadounidense, anunciada hace unos días, el pronunciamiento de Hamás de que empezará con la liberación de los 48 rehenes israelíes que siguen en sus manos desde los atentados del 7 de octubre de 2023 se ve con esperanza para alcanzar alto el fuego, después de dos años de guerra y con la Franja en una grave situación humanitaria.

En una Europa muy dividida en su postura hacia Israel, la cúpula de las instituciones europeas se ha apresurado a dar la bienvenida al anuncio. Algo que contrasta con el silencio sobre la detención esta semana en aguas internacionales por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla, cuando intentaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria. En la flotilla viajaban numerosos ciudadanos europeos.

“La paz en Gaza podría finalmente estar al alcance. La respuesta de Hamás a la propuesta del presidente estadounidense es un importante paso adelante”, ha escrito en las redes sociales el presidente del Consejo Europeo, António Costa. “Ahora debe producirse la liberación de los rehenes, un alto el fuego y un acceso humanitario sin trabas. Hago un llamamiento a todas las partes para que actúen con urgencia y responsabilidad. La UE, junto a sus socios, seguirá apoyando los esfuerzos en pos de una paz justa y duradera y una solución de dos Estados”, ha añadido.

“Es alentadora la disposición declarada por Hamás a liberar a los rehenes y a participar en el proceso sobre la base de la reciente propuesta del presidente estadounidense”, ha escrito la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Hay que aprovechar el momento. Un alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes están a nuestro alcance. Europa apoyará todos los esfuerzos encaminados a poner fin al sufrimiento de los civiles y a promover la única solución viable para la paz: la solución de los dos Estados [Israel y Palestina]”, ha añadido la conservadora alemana, una figura cercana a Israel que en las últimas semanas ha ido matizando un poco su discurso.

Con la situación de Gaza, bombardeada constantemente por Israel y donde los muertos civiles se cuentan por decenas de miles, la presión ha llevado a Von der Leyen a proponer suspender parcialmente el acuerdo comercial entre la UE e Israel y a sancionar a dos ministros israelíes extremistas. La decisión, sin embargo, ha quedado en manos de los 27 Estados miembros de la Unión.

“¡La liberación de todos los rehenes y un alto el fuego en Gaza están al alcance!“, ha escrito en las redes el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha agradecido a Trump —quien durante esos meses llegó a apuntar que la costera Gaza debería ser complejo turístico y los gazatíes, expulsados— su ”compromiso con la Paz". “El compromiso de Hamás debe cumplirse sin demora. Ahora tenemos la oportunidad de hacer avances decisivos hacia la paz. Francia desempeñará plenamente su papel en el marco de sus esfuerzos en las Naciones Unidas, junto a Estados Unidos, israelíes y palestinos, y todos sus socios internacionales”.

“Los rehenes deben ser liberados. Hamás debe desarmarse. Los combates deben cesar inmediatamente. Todo esto debe suceder muy rápido. Después de casi dos años, esta es la mejor oportunidad para la paz. Alemania seguirá comprometida”, ha declarado también el canciller alemán, Friedrich Merz, en declaraciones recogidas por Reuters. Su homólogo británico, el laborista Keir Starmer, ha celebrado el “importante paso adelante” que significa la aceptación de Hamás. “Apoyamos firmemente los esfuerzos del presidente Trump, que nos han acercado más que nunca a la paz. Ahora existe la oportunidad de poner fin a los combates, de que los rehenes regresen a casa y de que la ayuda humanitaria llegue a quienes tanto la necesitan”.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha considerado que la respuesta de Hamás “no es un paso definitivo; aún hay muchos obstáculos”. “Esta organización fundamentalista (Hamás) debe ser desarmada. Queremos que el ejército israelí cese definitivamente todas las acciones militares contra el grupo. Lo que traerá la paz al pueblo palestino, al pueblo de Israel, es la existencia de un Estado palestino realista y viable”, declaró a RTVE.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha aplaudido también la declaración emitida por Hamás y ha afirmado “sentirse alentado”. Guterres ha instado “a todas las partes a aprovechar la oportunidad para poner fin al trágico conflicto” en la Franja. En este sentido, ha reiterado su “constante” llamamiento a un alto el fuego “inmediato y permanente”, la liberación de “incondicional” de los rehenes y el acceso humanitario “sin restricciones”.

Según ha indicado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado, el jefe de la ONU ha agradecido a Qatar y Egipto por “su inestimable labor de mediación” y ha asegurado que Naciones Unidas “apoyará todos los esfuerzos para lograr estos objetivos y evitar aún más el sufrimiento”.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha instado a Israel a que “detenga inmediatamente sus ataques. No se debe permitir que se marchiten las esperanzas de paz que están brotando”, ha afirmado, y ha añadido que “Hamás ha demostrado, como lo ha hecho muchas veces antes, que está dispuesto a la paz”.