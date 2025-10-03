Vídeo | ¿Debería tasarse la riqueza de los superricos en Europa?

Los superricos acumulan fortunas récord mientras pagan proporcionalmente menos impuestos que la clase media. En Europa, algunos ya han reaccionado: en España, el impuesto sobre el patrimonio a los más adinerados recaudó en 2023 cerca de 2.000 millones de euros. Otros países, como Noruega y Suiza, aplican sus propios modelos. Sin embargo, más hacia el sur del continente, en Francia o Italia, los intentos se han diluido por temor a la fuga de capitales.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.