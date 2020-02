Andrew Yang y Michael Bennet abandonan la carrera demócrata en EE UU

Las primarias demócratas de New Hampshire han acabado este martes con dos carreras presidenciales, la del empresario Andrew Yang y la del senador Michael Bennet, que han anunciado que ponen fin a sus campañas.

Llegar hasta aquí ha sido toda una proeza para Yang, un empresario sin experiencia política, y desconocido para el público hasta hace muy poco. Logró ilusionar a miles de fieles en todo el país con un mensaje pragmático y optimista. Nadie daba mucho por él cuando se presentó, pero aguantó todo un año y vio a otros, con sólidos perfiles políticos, quedarse por el camino.

Pero al candidato que imprimió la palabra "matemáticas" en camisetas, gorras y chapas de su campaña, no le salieron los números. “Soy el tipo de las matemáticas, y está claro por los números que no vamos a ganar esta carrera. Así que anuncio esta noche [por el martes] que voy a suspender mi campaña”, le dijo a sus seguidores. No consiguió ningún delegado en los caucus de Iowa, y para su continuidad era necesario un buen resultado en New Hampshire, un Estado rico en esos votantes independientes a los que apelaba. Así lo hizo saber en mensajes de su campaña y en entrevistas, pero ese buen resultado no llegó.

Yang, de 45 años, agitó las primarias demócratas con su promesa de un salario básico universal. Su Administración pagaría una renta de 1.000 dólares (915 euros) al mes a todos los estadounidenses mayores de 18 años. La osada promesa le permitió destacar en los primeros compases de una contienda superpoblada como New Hampshire. Pero con la atención llegó el escrutinio y las matemáticas, como anoche, no salían.

Michael Bennet, el 11 de febrero en Manchester (New Hampshire). Scott Eisen AFP

Michael Bennet, senador por Colorado, también abandona la carrera demócrata a la Casa Blanca. Con un mensaje centrista y la promesa de arreglar Washington, no ilusionó a electores ni a donantes. La vuelta a la normalidad no parece un mensaje ganador en 2020. Bennet entró en la carrera cuando había ya 20 candidatos, apostó por el camino del centro y alertó a los votantes contra un giro demasiado pronunciado a la izquierda. “No siento otra cosa que felicidad esta noche [por el martes] mientras concluimos esta campaña y este capítulo”, dijo Bennet en Twitter. “Esta no ha sido nuestra noche. Pero New Hampshire, puede que me veáis de nuevo”.