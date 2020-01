Estados Unidos exige a México una mayor presión en la lucha contra el narcotráfico

El juicio en contra de García Luna podría será histórico. Las partes han solicitado al juez Cogan 60 días a partir de la vista de este martes para poder conformar sus estrategias y reunir pruebas. El proceso será decretado como “complejo” por la cantidad de información que pueda salir a la luz. El Gobierno de Estados Unidos ha avisado a la corte que, además de las pruebas obtenidas en diversas pesquisas, utilizará entre sus herramientas información clasificada y protegida.

El juez Cogan no podrá evitar la polémica política que siempre mantuvo a raya en el juicio de El Chapo Guzmán, donde frenó a los testigos que, desde el estrado, comenzaban a hablar de los sobornos al mundo político mexicano. El togado recordó entonces que ese era un proceso sobre actos criminales y homicidio y no por corrupción. El eventual proceso a García Luna, sin embargo, no le dejará otra salida más que tocar un tema espinoso.