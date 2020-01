Trump amenaza a Irak con sanciones si fuerza la expulsión de sus tropas

Donald Trump sale del avión Air Force One, este domingo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irak con sanciones si existe alguna hostilidad respecto a la moción aprobada por el Parlamento iraquí, que el domingo consensuó la expulsión de las fuerzas militares estadounidenses en Irak en represalia por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad. A bordo del Air Force One, de regreso a Washington tras las vacaciones, el presidente ha declarado que si Irak pidiera a las fuerzas de EE UU que se marcharan y no lo hiciera de forma amistosa, les impondrían sanciones como nunca antes habían visto. "Las sanciones a Irán parecerán algo suaves a su lado", ha comparado.

Trump ha avanzado también que si sus tropas tienen que abandonar el país, Bagdad tendría que pagar a Washington el coste de instalaciones en la zona. "Tenemos una base aérea extraordinariamente cara allí. La construcción costó miles de millones de dólares, realizada mucho antes de que yo llegara. No nos iremos a menos que nos paguen por ello", recoge Reuters citando declaraciones en el avión del presidente.

Por su parte, el primer ministro iraquí en funciones, Adel Abdul Mahdi, ha dicho al embajador de Estados Unidos en Bagdad, Matthew Tueller, que ambos países deberían trabajar juntos para cumplir la decisión parlamentaria. "Mahdi ha subrayado la importancia de la mutua cooperación en la implementación de la retirada de tropas extranjeras y de establecer relaciones con los Estados Unidos sobre una base adecuada", indicaba su oficina en un comunicado.

En respuesta a las declaraciones de Trump, el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha afirmado que "no es muy útil" amenazar a Irak con sanciones por una posible retirada de las tropas extranjeras. "Al menos, creo que no es muy útil en este momento", ha afirmado en una entrevista concedida a la emisora alemana Deutschlandfunk, en la que ha recalcado que se ha realizado una gran inversión en Irak, "no solo desde el punto de vista militar, sino también en la ayuda a la estabilización para reconstruir el país".

Tras la aprobación de la moción aprobada por el Parlamento iraquí, Abdulkarim Jalaf, portavoz del primer ministro ya ha confirmado el inicio de los preparativos para la retirada de las fuerzas extranjeras de su territorio. "El Gobierno ha restringido los movimientos de la coalición internacional por tierra y aire (...) Han quedado prohibidos". Jalaf ha criticado también que los estadounidenses realizaron operaciones unilaterales sin el conocimiento del Mando General de las Fuerzas Armadas". "Estos bombardeos son una estupidez que no puede ser tolerada", ha añadido.

La moción exige al Gobierno iraquí la anulación del acuerdo de colaboración con la coalición internacional contra el Estado Islámico y que haga las gestiones para terminar la presencia de fuerzas extranjeras en territorio iraquí. Insta también al Ejecutivo a "poner fin a todas las actividades de cualquier fuerza extranjera en su tierra y evitar que el espacio aéreo del país sea utilizado con cualquier fin relacionado" con esta misión. La moción incluye el apoyo de 170 diputados chiíes y considera que el grupo yihadista ha sido derrotado en Irak, por lo que ve innecesaria la presencia de tropas extranjeras en la zona.

La amenaza de Trump contra Irak se suma a la avanzada también contra Teherán, donde asegura atacar contra 52 objetivos iraníes si Teherán golpea los intereses de Estados Unidos. Ante el panorama y las promesas de venganza de Irán, el Gobierno de Washington ha comenzado a enviar a Oriente Próximo a 3.500 soldados y ha aumentado sus niveles de ciberseguridad.