Aung San Suu Kyi: “Myanmar no tiene intención genocida contra los rohinyás”

La política birmana Aung San Suu Kyi, consejera de Estado de Myanmar, ha mostrado este miércoles lo difícil que es mantener el equilibrio entre su imagen de gran esperanza para la democracia de su país, cultivada como disidente hasta que llegó al poder en 2016, y el cargo como líder de hecho del Gobierno que hoy representa. En su esperada intervención ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ) ha rechazado las alegaciones genocidio contra los rohinyás, calificando de “conflicto interno de lucha contra el terrorismo, sin asomo de intención genocida contra la población”, la situación que ha provocado el éxodo de unos 700.000 miembros de esta minoría musulmana hacia el vecino Bangladés. El Gobierno de Gambia ha pedido a estos jueces que dicten medidas cautelares para evitar “la continuación del genocidio ya constatado en la zona”, pero Suu Kyi ha asegurado que Myanmar “no persigue a los rohiyás para que desaparezcan”,

La líder birmana fue premio Nobel de la Paz en 1991 y es también ministra de Exteriores, y sabe que el TIJ, como principal órgano judicial de Naciones Unidas, es el foro adecuado para despejar las dudas sobre su controvertida actitud en este conflicto. Ha sido la primera en hablar, y durante 30 minutos ha subrayado que Myanmar está legitimado para resolver, en el marco de su soberanía nacional, “el problema de seguridad interno representado por los ataques perpetrados entre 2017 y 2017 por el Ejército de Salvación Arakan Rohinyá [ARSA, en sus siglas en inglés] contra puestos de policía en el Estado de Rajine, que limita con Bangladés”. “De otro modo, puede parecer que solo los países con suficientes recursos son capaces de abordar este tipo de amenazas por sus propios medios. Los rohinyás no tienen nada que ver en todo esto, y desde luego, se investigará la posible comisión de crímenes de guerra por parte de las Fuerzas Armadas, que tuvieron dificultades para distinguir en algunos momentos entre civiles y terroristas”, ha añadido.

El Ejército birmano mantiene un cuarto de los escaños en el Parlamento, y Suu Kyi es consciente de que el apoyo y popularidad interna que parece disfrutar en Myanmar brinda una imagen cuando menos ambigua en el exterior. De modo que se ha mostrado como una líder firme y responsable, respetuosa de la ley y dispuesta a repeler “los brotes terroristas con operaciones de seguridad, en el curso de las cuales ha podido haber víctimas civiles inocentes, es cierto”, ha admitido. Después, ha añadido lo siguiente: “Siempre es difícil confrontar a las fuerzas del orden con sus posibles excesos, pero todo está siendo investigado y confío en nuestro sistema judicial. Incluidos los consejos de guerra militares, si caben”.

Antes de despedirse, Suu Kyi ha dejado traslucir el tipo de liderazgo, y de país, que persigue. Es un lugar “donde haya armonía y paz, valores que Myanmar necesita lograr por sí misma, porque el evidente sufrimiento de los rohinyás se deriva de la amenaza terrorista, y no se persigue a las minorías”. Prueba de ello, ha indicado a continuación, “son los programas educativos para promover la cohesión social de los rohinyás, y los certificados de nacimiento que se les extienden ya en el Estado de Rajine”. Durante el resto de la sesión de este miércoles, los asesores legales de Myanmar se empeñarán en demostrar que el TIJ carece de competencias para ver este caso, y no caben, por tanto, las medidas cautelares solicitadas por Gambia en el marco de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948). Pero sobre todo, que no se ha cometido el peor de los crímenes, contra los rohinyás.