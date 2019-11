El asesor de Trump sobre Ucrania arranca una intensa jornada de audiencias en el ‘impeachment’

La investigación del impeachment de Donald Trump entra en su segunda semana de audiencias públicas, en la que se escucharán nueve testimonios (el lunes se sumó uno a los ocho previstos) concentrados en tres días. Los primeros en testificar, este martes por la mañana (hora local de Washington), son dos personas que escucharon la conversación telefónica del 25 de julio entre Donald Trump y el presidente ucranio, Volodímir Zelenski. Se trata del teniente coronel Alexander Vindman, especialista en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional, y de Jennifer Williams, asistente en política internacional de la oficina del vicepresidente estadounidense, Mike Pence.

En la llamada en cuestión, según un registro desclasificado, el presidente pedía a su homólogo ucranio el “favor” de que abriera investigaciones en su país contra Hunter Biden y su padre, el ex vicepresidente Joe Biden, precandidato demócrata para la carrera presidencial de 2020. A Vindman le preocupó la conversación y dio cuenta de lo que había escuchado al abogado del Consejo de Seguridad Nacional, que decidió almacenar el registro de la llamada en un sistema altamente clasificado, más de lo que correspondía. Dicha llamada es la que llevó al denunciante anónimo a presentar la queja que dio pie al impeachment o proceso de destitución del mandatario.

Williams, por su parte, durante su testimonio a puerta cerrada, describió la conversación telefónica entre los dos líderes como “inapropiada”, lo que le valió los ataques de Trump a través de Twitter. “Es una anti-Trump a la que no conozco y de la que apenas he oído hablar”, escribió el presidente.

Por la tarde habrá otros dos testigos, Kurt Volker y Tim Morrison, en este caso llamados por los republicanos. El primero es el ex enviado especial a Ucrania y uno de “los tres amigos”, junto con el embajador ante la UE, Gordon Sondland, y el ministro de Energía, Rick Perry, a los que Trump encomendó ese canal de diplomacia irregular con Ucrania, en detrimento del oficial, según diversos testimonios. Los republicanos esperan que Volker refuerce su versión de que no hubo quid pro quo en la petición de Trump a Zelenski: que el presidente no hizo depender el desbloqueo de un paquete de ayuda militar y una visita oficial a la Casa Blanca de que Zelenski abriera las investigaciones que le solicitaba.

En cuanto a Morrison, director de Europa y Rusia del Consejo de Seguridad Nacional, los republicanos buscan que reitere que, como ya dijo en privado, no encontró nada inherentemente problemático en la llamada. Pero ambos han proporcionado también, en sus testimonios a puerta cerrada antes de iniciarse la fase pública de este proceso político, información que podría ser perjudicial para el presidente, y que sin duda los demócratas tratarán de sacar a relucir en su turno de preguntas.