El acuerdo del Brexit evita la frontera dura en Irlanda

El acuerdo alcanzado entre Bruselas y Londres trata de evitar una frontera dura en la isla de Irlanda mediante una solución que solo engloba a Irlanda del Norte. El acuerdo refleja cesiones de ambos negociadores: este territorio formará parte de la Unión Aduanera del Reino Unido, pero deberá cumplir con las reglas del Mercado Único Europeo. Esto significa que la frontera en la que se realizarán los controles y verificaciones estará en el mar del Norte (en la entrada de Irlanda del Norte) y no en la que separa a Irlanda del Norte de la República de Irlanda. El papel de la Asamblea de Irlanda del Norte será clave dentro de cuatro años al poder decidir si el acuerdo sigue o no vigente.

¿Qué se ha acordado sobre los controles en la frontera?

Las dos partes han hecho cesiones. Irlanda del Norte seguirá dentro de la Unión Aduanera Británica, lo cual le permitirá beneficiarse de los acuerdos comerciales que alcance Londres. Sin embargo, su economía seguirá alineada con un conjunto limitado de reglas del Mercado Único que, según Bruselas, evitarán la frontera dura en la isla. Todos los controles necesarios serán realizados en las zonas portuarias del mar del Norte por las autoridades británicas y supervisados por la UE, según consta en el documento del acuerdo publicado este jueves.

¿Qué aranceles se fijan?

Una de las cuestiones más complejas de resolver era si los productos que iban de la isla de Gran Bretaña a Irlanda del Norte tenían que ser gravados con aranceles. El protocolo fija que no todos, sino solo aquellos que tengan como destino uno de los Veintisiete. Aquellos que simplemente procedan de Gran Bretaña para ser consumidos en Irlanda del Norte, en cambio, no deberán ser gravados. Hay una segunda condición: que esos bienes no estén sujetos a ser posteriormente procesados. Un comité conjunto entre la UE y el Reino Unido evaluará todos esos riesgos. Para los bienes que procedan de terceros países y que, igualmente no vayan a ser exportados luego a la UE, regirán los mismos aranceles que en el Reino Unido.

¿En qué ámbitos operará el Mercado Único Europeo?

De acuerdo con el nuevo protocolo, Irlanda del Norte deberá seguir con toda la legislación en los siguientes ámbitos: bienes, controles fitosanitarios, normas en el sector agrícola, IVA e imposición sobre bienes y reglas sobre ayudas de Estado. Según la Comisión Europea, el Código de la Unión Aduanera seguirá aplicándose en Irlanda del Norte. De ese modo, las verificaciones y controles necesarias que deban realizarse a los productos británicos que quieran exportarse a la UE a través de Irlanda se harán en la entrada de Irlanda del Norte y no en la frontera entre esta región británica y la República de Irlanda.

¿Cuándo entrará en vigor el protocolo?

El próximo 1 de noviembre, cuando se prevé que el Reino Unido deje la UE. Su vigencia será de cuatro años, pero podrá prorrogarse.

¿Por qué es importante?

Los Veintisiete querían a toda costa evitar una frontera dura en la isla de Irlanda, es decir, entre los territorios de la República de Irlanda y del Reino Unido. Esa salvaguarda era clave para no poner en peligro los Acuerdos del Viernes Santo, que impiden entre otras cosas que haya una frontera física entre los dos territorios, y proteger el mercado único.

¿Por qué era complejo?

La cuestión de Irlanda del Norte era crucial para la República de Irlanda y para el Reino Unido. El Gobierno de Leo Varadkar no quería de ninguna forma ver peligrar los acuerdos de paz ni una frontera que pusiera trabas a la libre circulación de personas y mercancías en la isla. Por su parte, el Reino Unido deseaba que se respetara la integridad territorial y constitucional del país.

¿Qué papel tendrá la Asamblea de Irlanda del Norte?

El protocolo da una “voz decisiva” a la Asamblea en la aplicación a largo plazo del acuerdo. Solo podrá prorrogarse si Stormont lo avala cada cuatro años.