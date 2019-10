La UE pide que se restrinja al máximo la venta de armas a Turquía pero no pacta un embargo generalizado

Mano dura con Turquía por la ofensiva en territorio de Siria pero, de momento, sin un bloqueo generalizado de la venta de armas al régimen de Recep Tayyip Erdogan. El Consejo de Ministros de Exteriores de la UE ha pactado este lunes en Luxemburgo un texto que "condena la acción militar de Turquía" y la culpa de "socavar seriamente la estabilidad y la seguridad de toda la región". Pero no hay una posición unánime sobre un veto generalizado a la venta de armas a un país que está llevando a cabo una acción militar "con dramáticas consecuencias".

El texto suscrito por los 28 socios de la UE "recuerda" la decisión de varios Estados miembros, como Francia y Alemania, "de frenar de manera inmediata las licencias de venta de armas a Turquía". Y pide al resto de miembros de la UE que "se comprometan a adoptar posiciones de fuerza en su política de exportaciones de armas a Turquía.

El ministro en funciones de Exteriores, Josep Borrell, se ha mostrado este lunes dispuesto a secundar el embargo de armas anunciado por Berlín y París. "Apoyamos con fuerza la idea de parar de vender armas a Turquía", ha señalado el ministro antes de la reunión del Consejo. El embargo también cuenta con el apoyo de Holanda, Suecia y Finlandia.

Borrell ha subrayado, no obstante, que la decisión unánime para un embargo general puede resultar complicada. "Los acuerdos unánimes son difíciles de conseguir, pero eso [el embargo] no es una materia de la Unión Europea. Los acuerdos son de cada país en particular", ha añadido el ministro español.

Las conclusiones del Consejo, finalmente, han instado a todos los Gobiernos a aplicar a rajatabla la posición común de la UE de 2008 sobre control de ventas de armas y, en particular, el criterio relativo al "mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales".

Ese criterio establece que "los Estados miembros denegarán la licencia de exportación cuando exista un riesgo manifiesto de que el receptor pueda utilizar la tecnología o los equipos militares (...) para agredir a otro país o para imponer por la fuerza una reivindicación territorial".

Los ministros también han pactado que a finales de semana se revise la posición de todos los Estados miembros y se adopten medidas de coordinación. Una medida de presión que persigue ampliar el número de países que se sumen al embargo.

La declaración de los 28 se muestra tajante en cuanto al rechazo de la ofensiva iniciada por Erdogan y reitera el compromiso de la UE "con la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Siria". Europa considera que los posibles riesgos para la seguridad de Turquía que procedan del norte de Siria "deben resolverse a través de instrumentos políticos y diplomáticos".

El duro comunicado de los ministros exteriores mantiene tendidos los puentes hacia Turquía, país al que califica de "socio clave de la UE". El equilibrio responde a la voluntad de la mayoría de los socios comunitarios de no desencadenar una escalada de tensión diplomática con Erdogan que agrave el conflicto. Máxime cuando el club comunitario ya libra otro contencioso con Ankara por la presunta violación de las aguas territoriales de Chipre, país miembro de la UE.

Ese conflicto ha llevado a los ministros a confirmar este lunes la probable imposición de sanciones contra Turquía por las prospecciones de hidrocarburos que lleva a cabo en el este del mediterráneo. El castigo se traducirá en medidas restrictivas contra las personas involucradas a alto nivel en esos trabajos y en posibles represalias contra las empresas que participen. Los ministros han pedido a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, que presente cuanto antes el proyecto de sanciones.