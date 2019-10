El tímido renacimiento amazig en Túnez

La entrevista con Ghaki Jalloul, presidente de la Asociación Tunecina de la Cultura Amazig (ATCA), tiene lugar en un café de la capital, en lugar de la sede de la organización. "Ahora ya no tenemos oficina en Túnez. La hemos tenido que cerrar. El alquiler era demasiado caro y no tenemos suficientes fondos", se disculpa. Y con ella, han desaparecido también las clases que daban de lengua amazig. El hecho de que la principal asociación para la defensa de la lengua y la identidad amazigs en Túnez no pueda ni tan siquiera permitirse disponer de un local en la capital es toda una metáfora de las dificultades que encuentra el movimiento cultural de este minoría para desarrollarse en el país magrebí.