El peronismo vuelve

Mar Centenera

La provincia argentina de Córdoba, el segundo distrito electoral del país, fue clave para la victoria de Mauricio Macri en las presidenciales de 2015. Siete de cada diez votantes cordobeses apostaron entonces por Macri, una cifra récord. Cuatro años después, Córdoba es junto a la capital argentina el único distrito que no ha dado la espalda al Presidente. El 48,1% de los cordobeses volvió a elegirlo, frente al 30,4% del Frente de Todos. Sin embargo, no puede decirse que la provincia sea un bastión oficialista. Al frente del Gobierno provincial está, desde 2015, el peronista Juan Schiaretti, reelegido el pasado mayo por una abrumadora mayoría: obtuvo el 54% de los votos.

Durante su primer mandato, Schiaretti se convirtió en uno de los gobernadores más cercanos a Macri y más críticos con su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner. De cara a las elecciones de 2019, buscó crear un espacio intermedio junto a otros gobernadores provinciales, pero la retirada de la ex presidenta de la primera línea a favor de Alberto Fernández dejó tocado de muerte ese proyecto. Schiaretti no se alineó con el Frente de Todos como la mayoría de gobernadores ni tampoco respaldó a Miguel Ángel Pichetto en su pase a la candidatura macrista. En las elecciones, su lista no presentó candidato a presidente sino sólo a diputados nacionales. Quedó tercera, con el 16,7% de los votos.