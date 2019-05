La cumbre de la Unión Europea tras las elecciones del 26-M, en directo

La cabeza de lista de Macron, Nathalie Loiseau, "lamenta" no haber logrado sobrepasar al RN. Pero afirma que lo importante ahora es que todas las fuerzas europeístas se unan en Bruselas para un objetivo común: "Defender los intereses de los europeos y no dejar que nuestra casa común europea quede a merced de aquellos que la quieren deshacer".

Silvia Ayuso

El primer ministro francés, Édouard Philippe, ha reconocido que los resultados, aunque no constituyan una sorpresa, constituyen un mensaje contundente de los franceses que el Gobierno ha recibido alto y claro. Al mismo tiempo, al igual que poco antes ha dicho Marine Le Pen, considera que los resultados, que reflejan la misma situación que la primera vuelta de las presidenciales de 2017, muestran que la vieja división de izquierda-derecha no sirve ya para explicar el panorama político. “Los dos partidos que gobernaron Francia durante más de 50 años no llegan, ninguno, al 10%”, ha señalado en referencia a Los Republicanos y el Partido Socialista. “Las viejas divisiones ya no existen, han aparecido otras nuevas”.