EE UU veta el paso a la dirigente palestina que surgió en la Conferencia de Madrid

Estados Unidos ha negado por primera vez el visado de entrada a la histórica dirigente palestina Hannan Ashrawi, a pesar de estar invitada por instituciones y universidades y contar con familia (una hija y sus nietos) en el país. Miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Ashrawi se dio a conocer en el mundo en 1991 como portavoz de la delegación palestina en la Conferencia de Madrid, que precedió a los acuerdos de paz de Oslo.

La dirigente de la OLP ha denunciado a través de Twitter que el Departamento de Estado le ha vetado el paso por razones políticas después de haber “criticado públicamente” a la Administración del presidente Donald Trump tras reconocer Jerusalén como capital de Israel. La cristiana Ashrawi (Nablus, Cisjordania, 1946), profesora de Lengua y Literatura Inglesa en la prestigiosa universidad palestina de Birzeit, se doctoró en EE UU, país que visita al menos una vez al año para participar en actos públicos y reunirse con sus familiares.

En una de sus habituales polémicas en las redes sociales, la responsable de la OLP calificó a Jason Greenblatt, el enviado de Trump para las negociaciones de Oriente Próximo de “autoproclamado apologista en favor de Israel”. Greenblatt le replicó el pasado febrero que “siempre sería bienvenida” en la Casa Blanca.

“No me han ofrecido ninguna razón para rechazar mi petición”, se ha quejado Ashrawi. “Se puede elegir cualquiera de estas: tengo más de 70 años, soy abuela, soy activista desde hace 50 años, siempre he apoyado la resistencia no violenta [a la ocupación]”, ironizó en un tuit.

Un comunicado del Departamento de Estado citado por el diario israelí Haaretz alega que los “registros de los visados son confidenciales”. El mismo texto precisa que la legislación estadounidense no permite rechazar visados por declaraciones u opiniones políticas “que sean conformes a la ley en EE UU”.

“He negociado con todos los secretarios de Estado desde George Shultz [1982-1989] y he sido recibida por los presidentes desde Geoge W. H. Bush [1989-1993]”, tuiteó la veterana responsable palestina, tras dejar claro que no ha mantenido reuniones con la actual Administración.

El mes pasado, el Gobierno estadounidense vetó en la frontera al activista Omar Barghouti, fundador del movimiento propalestino Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que persigue imponer medidas de aislamiento a Israel como las aplicadas al régimen del apartheid en Sudáfrica.

Exministra y diputada por el partido moderado Tercera Vía, Ashrawi es una de las personalidades que muestra mayor independencia en la escena política palestina. De la misma forma que declinó seguir en el Gobierno del Yasir Arafat por discrepancias sobre el proceso de paz, ha sido una de las escasas voces que se atrevió a cuestionar al presidente Mahmud Abbas cuando ordenó disolver a porrazos una marcha de jóvenes en Ramala en apoyo a las protestas en la frontera de Gaza.