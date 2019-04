Cuenta atrás para el gas políticamente más explosivo

El eurodiputado alemán Reinhard Bütikofer (1953, Mannheim), copresidente del Partido Verde Europeo, considera el gasoducto Nord Stream 2 un proyecto de Moscú “para desplegar hegemonía postsoviética” y acusa al Gobierno de Berlín de ignorar sus intereses estratégicos en aras del mercantilismo.

Pregunta. ¿Por qué Berlín ha menospreciado las objeciones de sus socios en la UE al Nord Stream 2?

Respuesta. En un principio pensaron que Francia estaba de su lado, pero [el presidente Emmanuel] Macron ya mostró sus escepticismo en el Parlamento Europeo y a través del G7. Es un enorme error, sobre todo teniendo en cuenta a Polonia. Berlín le pide solidaridad a Varsovia en muchos frentes y luego ignora sus demandas. Alemania dice que es la gran multilateralista, pero cuando algo afecta a los intereses de Berlín, es Alemania first.

P. El coste político es enorme. ¿Cuál es la verdadera motivación de Berlín?

R. Un país sin una idea clara de sus intereses estratégicos está abocado a tener problemas. Por un lado, los socialdemócratas decían que querían propiciar el cambio a través del comercio y de paso contentarían a Gerhard Schröder, que está a sueldo de Moscú. Mientras, la industria ejercía presión diciendo que el futuro no puede ser renovable y luego está la canciller [Ángela Merkel] que como siempre decidió no decidir y dudar hasta el final, sabiendo que tiene suficientes frentes abiertos con Putin. El mercantilismo por encima de todo no funciona en un asunto tan complejo como este. Ha sido una secuencia de errores tácticos. Es un ejemplo de cómo uno de los grandes países europeos se aísla por no querer analizar con seriedad sus intereses estratégicos.

P. ¿No cree que gracias al Nord Stream 2 Berlín vaya a poder ejercer presión sobre Moscú en conflictos como el de Crimea?

R. Merkel podría haberle dicho a Putin que esto no iría adelante sin Crimea, pero Putin ha rechazado ofrecer garantías. Es evidente que la mayor motivación de Rusia es prescindir del paso del gas por Ucrania, que es precisamente lo que une a Kiev con Europa. Si se cierra ese paso, el poder de Moscú sobre Kiev crecerá inmensamente. Por su naturaleza este es un proyecto postsoviético para desplegar hegemonía.

P. ¿Es demasiado tarde para pararlo?

R. Falta un permiso de Dinamarca y hay un litigio ambiental en Alemania. Está por ver si al final Estados Unidos opta por sancionar a las empresas que colaboren en el proyecto. Pero lo cierto es que no hay una salida buena a la situación actual.