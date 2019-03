Directo | El Parlamento británico vota una prórroga del Brexit y la posibilidad de un segundo referéndum

EL PAÍS

El partido laborista no apoya la enmienda que recoge un segundo referéndum. Un portavoz para el Brexit del partido laborista, Keir Starmer, ha anunciado que su partido no votará a favor de la propuesta de un segundo referéndum esta tarde. "Hoy no apoyaremos la (enmienda) H [en referencia a la enmienda que recoge la posibilidad de volver a preguntarle a la ciudadanía]. La pregunta de hoy es si el artículo 50 debe prorrogarse", ha explicado Starmer. Informa Reuters.