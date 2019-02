Discreta presencia del inicio del juicio del ‘procés’ en la prensa internacional

La prensa internacional se ha hecho eco este martes del inicio del juicio contra los 12 líderes del procés. Las portadas de las ediciones digitales de los principales medios internacionales recogen el comienzo del proceso en el Tribunal Supremo, aunque le conceden un espacio discreto a excepción del diario británico The Guardian. Las menciones a la tensa situación política en España y a la comprometida situación del Gobierno de Pedro Sánchez están presentes en casi la totalidad de los artículos.

En su portada, The New York Times le otorga a la información sobre el comienzo del enjuiciamiento un pequeño espacio en la franja inferior. La pieza, titulada El juicio contra los separatistas catalanes: como llegaron hasta aquí y a que podrían enfrentarse, es una previa que recoge las principales claves sobre el proceso, los antecedentes, los acusados y un pequeño análisis de cómo la situación afecta al desarrollo de la política en España. El autor del texto destaca cómo el separatismo ha dividido a la sociedad catalana, al mismo tiempo que ha ayudado a reestructurar la política nacional. En este sentido, el periodista Raphael Minder señala que los partidos de derechas en la oposición han acusado a Pedro Sánchez de hacer concesiones a los partidos independentistas a cambio del apoyo al Gobierno en minoría.

Al contrario que el resto de medios, el diario británico The Guardian abre su edición internacional con el inicio del juicio, "el más importante desde la vuelta a la democracia", por encima de otras noticias del día como el acuerdo de los congresistas en Estados Unidos para evitar un nuevo cierre del Gobierno. La información arranca con las declaraciones del abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que ha insistido en se trata de un juicio político y lo ha calificado de "vodevil procesal". A la información principal le acompañan otras dos informaciones de apoyo. La primera traza un perfil de los 12 encausados, incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont, a quien el autor denomina "el arquitecto del fallido intento de independizar la región". Las declaraciones del embajador español en Londres, Carlos Bastarreche, centran la segunda información, que indica los esfuerzos del diplomático por "convencer al mundo de que el juicio no es político".

Financial Times sigue la lógica de The New York Times y le concede un lugar secundario en el segundo bloque de la portada. Además de incluir los primeros instantes de la sesión inicial, con la argumentación de Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, el artículo repasa la situación política en España y apunta que el juicio llega en un momento delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, que necesita aprobar los Presupuestos para evitar nuevas elecciones en los próximos meses.

Le Monde destaca que el proceso judicial comienza en medio de un "clima de crispación". Más allá de una breve introducción a la causa judicial, la información del diario francés —situada en la parte inferior de la portada—, se centra en la tensión política entre los partidos independentistas catalanes que amenazan con retirar al apoyo al Gobierno en los Presupuestos y en la posición del Partido Popular y Ciudadanos. Sobre ello, el texto hace referencia a los dos partidos de la oposición han acusado a Pedro Sánchez de "traicionar" a España negociando con los "golpistas".