La prometida de Khashoggi apela a la “conciencia” del rey Salmán para esclarecer su asesinato

Hatice Cengiz ha apelado este viernes a la “conciencia” del rey de Arabia Saudí, Salmán Bin Abdulaziz, para esclarecer la muerte de su prometido, el periodista Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado saudí de Estambul el pasado 2 de octubre, y castigar a los culpables. Además, ha exigido que los saudíes hagan público qué hicieron con su cuerpo, el cual aún no ha aparecido pese a haber transcurrido más de cuatro meses desde el asesinato. “En la doctrina islámica es importante rezar al difunto y darle entierro. Pero no tenemos el cadáver, no se nos ha entregado”, ha dicho Cengiz durante la presentación en Estambul de un libro sobre Jamal Khashoggi.

La académica turca y el periodista saudí vivieron una corta pero intensa historia de amor. Se conocieron en mayo del año pasado, en un foro organizado en Estambul, y en septiembre ya se habían prometido, una vez hubieron salvado las reticencias de la familia de ella por querer casarse con un hombre mayor (Khashoggi tenía 59 años, 23 más que Cengiz). Él mismo era consciente de esta diferencia: “Tengo un hijo de tu edad —le confesó el saudí—. No quiero que me vean como un cazador de jovencitas”. Pero, finalmente, vencieron las ganas que ambos tenían de iniciar una vida juntos. Tantas eran que eso fue lo que llevó a Khashoggi a la muerte: ese funesto 2 de octubre acudió al consulado saudí a por un certificado de estado civil necesario para contraer matrimonio con su amada, sin saber que un equipo de asesinos enviado desde Riad lo esperaba dentro.

Detalles como éste se explican en el libro Jamal Khashoggi. Su vida. Su Lucha. Sus secretos, escrito por los periodistas turcos Sinan Onus y Mehmet Akif Ersoy en base a entrevistas, documentos y recuerdos aportados por Hatice Cengiz. Publicado por la editorial turca Kopernik, ya ha sido traducido al árabe y su versión en inglés estará disponible en las próximas semanas. “En él explicamos la parte más personal de Jamal, el Jamal que yo conocí y que, quizás, el público no conoce tanto”, relató su prometida. En la presentación en Estambul, reconoció que el proceso de escritura ha sido “emocionalmente doloroso”. “Nunca en mi vida pensé en que me vería en una situación así. Esperando frente al consulado.... nos separamos en el momento en el que íbamos a concluir un trámite para el matrimonio, y luego lo siguiente fue tener que ir a prestar declaración (a la policía)”, relató. Y sin embargo, ha sido un proceso necesario: “Lo que queremos con este libro es que la gente no olvide”.

“Ninguna explicación, ninguna sanción, ningún castigo nos traerá de vuelta a Jamal”, lamentó Hatice Cengiz, pero aseguró que es “muy importante” para las personas más cercanas a Khashoggi que quienes lo asesinaron “sean condenados”. Por ello, pidió a las autoridades saudíes que cooperen con las investigaciones del gobierno turco, aún abierta: “Yo pienso que el rey Salmán es un hombre con conciencia. Espero que por ello colabore más con Turquía para esclarecer el caso”. En este sentido, se mostró también esperanzada por la marcha de la investigación de la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, quien este jueves aseguró que las pruebas recogidas hasta ahora “demuestran que Khashoggi fue víctima de un asesinato brutal y premeditado, planificado y perpetrado por representantes del Estado de Arabia Saudí”.

El diario The New York Times publicaba esta semana que el príncipe heredero y hombre fuerte del régimen saudí, Mohamed Bin Salmán, amenazó durante una conversación en 2017 con poner “una bala” en Khashoggi para acallar sus críticas a los dirigentes de Arabia Saudí. Y diversas pruebas, como el hecho de que el equipo de ejecutores estuviese compuesto por personas cercanas a Bin Salmán, indican hacia el príncipe heredero como promotor del crimen. Hatice Cengiz explicó que el Gobierno de EEUU la ha invitado a acudir a ese país y anunció que probablemente lo haga en marzo. Si bien dijo no tener demasiadas esperanzas en lo que pueda hacer Donald Trump, sí que las deposita en “los miembros del Congreso”, que han llevado a cabo su propia investigación sobre el asunto Khashoggi en base a las pruebas recogidas por el espionaje estadounidense.