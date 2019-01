Al menos ocho muertos por el frío extremo en EE UU

La ola de frío extremo mantiene congelado este jueves el medio oeste de Estados Unidos, donde se han registrado récords históricos de bajas temperaturas que tienen paralizada la vida de decenas de millones de ciudadanos, con las escuelas cerradas, los vuelos cancelados y la recomendación de no viajar. Hace más frío que en la Antártida, un hecho tan extraordinario como peligroso. Al menos ocho personas han muerto a causa del frío, según el recuento del USA Today y de The New York Times.

Son un hombre que murió atropellado por un quitanieves en el área de Chicago, una pareja joven que tuvo un accidente cuando iba en su camioneta por un camino nevado en el norte de Indiana, un hombre que fue hallado muerto de frío en un garaje en Milwaukee tras haber estado quitando nieve con una pala y otro localizado muerto a las puertas de su casa en Detroit, a los que se suman tres muertes más en Iowa, entre ellas la de un joven universitario cuyo cadáver se encontró tras un edificio del campus. Además, la Policía de Wyomissing (Pensilvania) ha informado de que al menos 24 personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, por una colisión múltiple de vehículos.

El Servicio Nacional de Meteorología informó de que la temperatura de Chicago se redujo la mañana del miércoles a 21 grados bajo de cero, un récord para la fecha y que se acerca al récord histórico de la ciudad, que es de -27 y que se marcó en 1985. Las autoridades creen que puede superarse este jueves. La sensación térmica fue de -51 grados.

La temperatura alcanzó -28 grados en Minneapolis, a punto de superar la cota mínima, que se remonta a más de 100 años. La sensación de frío era de -49. En Norris Camp (Minnesota), casi llegó allí sin permitir el viento, registrando una temperatura real del aire de 48 grados bajo cero. La sensación de frío en docenas de ciudades en Minnesota y Dakota del Norte se desplomó a -60 o menos, según el servicio meteorológico. En Minnesota han tenido que retirar los quitanieves de las carreteras en 11 condados del sureste por problemas mecánicos debido al frío extremo.

El Servicio Nacional de Meteorología ha descrito el vórtice polar que afecta principalmente a Michigan, Indiana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Illinois, Ohio, Minesota, Wisconsin y Nebraska como "una de las entradas de aire ártico más frío de la historia reciente" de Estados Unidos. Meteorología alerta de que una persona se puede congelar en apenas cinco minutos a tales temperaturas.

El Servicio Postal de Estados Unidos ha anunciado que suspenderá este jueves las entregas en amplias zonas de Michigan, como Detroit, en el Estado de Indiana, en el centro de Illinois, en el norte de Ohio y en el oeste de Pensilvania, según la cadena NBC News, que eleva a nueve los muertos. La novena víctima sería un niño de nueve años de Nebraska en un accidente de tráfico.

Unos 75 millones de estadounidenses se encuentran estos días a temperaturas bajo cero, si bien los expertos calculan que el temporal se hará notar en el 85% del territorio nacional, lo que implica una población de unos 230 millones de personas, informa la misma cadena de televisión.