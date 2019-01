Brexit: Votación del plan alternativo de Theresa May, en directo

Theresa May, hoy en Downing Street. HENRY NICHOLLS Reuters

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, acude hoy al Parlamento británico después de haber insistido a Bruselas en reabrir la negociación del Brexit, a pesar de que la Unión Europea ya ha dejado claro en reiteradas ocasiones que no cabe renegociación alguna. En la jornada de hoy, May no ofrecerá nada nuevo en la cámara británica y ordenará rechazar dos mociones. La primera, la más peligrosa, propone prorrogar la fecha de salida de la UE, prevista para el 29 de marzo. La segunda, fabricada por aliados de la primera ministra, ofrece respaldar su plan si se quita de la mesa el backstop, la salvaguarda irlandesa impuesta por la Unión Europea, y se negocian "soluciones alternativas". Siga aquí la última hora del Brexit: