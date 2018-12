El primer ministro belga dimite tras la crisis del Pacto sobre la Migración

El primer ministro de Bélgica, el liberal francófono Charles Michel, ha anunciado esta tarde su dimisión tras resistir varias semanas a la crisis política desatada en el país por la ratificación del Pacto mundial sobre la Migración impulsado por la ONU.

La dimisión revive el espectro de la crisis de 2010 y 2011, cuando Bélgica permaneció envarada con un gobierno en funciones durante 541 días, batiendo el récord mundial de Camboya. La vía de escape podría ser la convocatoria de elecciones adelantadas para hacerlas coincidir con los comicios del Parlamento Europeo, previstos para el 26 de mayo.

La coalición gubernamental ya se tambaleó el 9 de diciembre, cuando los miembros del partido independentista flamenco NVA anunciaron su salida del ejecutivo en protesta por la intención de Michel de mantener el apoyo a un Pacto cuestionado por las fuerzas de extrema derecha y populistas de todo el planeta, con Donald Trump a la cabeza.

La salida del NVA, el partido más votado en las elecciones de 2014 con el 20,3%, ha obligado a Michel a buscar apoyos alternativos para mantener un gobierno en minoría. Pero en la tarde del martes, durante su comparecencia ante el Parlamento, ha reconocido que sus maniobras han fracasado.

"Mi llamada no ha convencido, no ha sido escuchada. He tomado la decisión de dimitir y voy inmediatamente a Palacio [para comunicárselo al Rey]", ha anunciado Michel. Varios grupos parlamentarios, con los socialistas al frente, preparaban una moción de confianza y Michel no parecía contar con los apoyos necesarios para superarla.