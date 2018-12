El desencanto de la revolución bolivariana

MAOLIS CASTRO

Gabriela Ramírez, exdenfensora del Pueblo (2007-2014) de Venezuela, hace un inventario de los errores del chavismo a lo largo de 20 años en el poder. Al enumerar las equivocaciones, menciona en primer lugar al “mesianismo” o culto al presidente Hugo Chávez como la semilla de los desaciertos, luego al desmantelamiento de las instituciones y la discrecionalidad al momento de castigar la corrupción. “Nos llamaban focas por aplaudir todo lo que hacía el Gobierno, pero nuestra admiración era autentica. Nosotros estábamos convencidos de que Chávez tenía un proyecto político muy claro en la cabeza y que nos iba a llevar por buen camino”, dice en una entrevista telefónica.

Ella tenía 28 años y se había graduado como licenciada en Trabajo Social cuando el teniente coronel retirado alcanzó la cumbre del poder, el 6 de diciembre de 1998. No votó por él, entonces. “Siempre fui muy racional con mi voto y me gustó votar. Ese año no encontré ningún candidato atractivo”, agrega. Su encandilamiento con el expresidente ocurre en los debates de la Asamblea Constituyente, en 1999, para reformar la Constitución de Venezuela. Pero su respaldo es oficial cuando se incorpora al Movimiento Clase Media en Positivo, impulsado por el chavismo tras el paro del sector petrolero entre 2002 y 2003, y de ahí pasó a incursionar en la política.

Fue diputada de la Asamblea Nacional e impulsó seis leyes, pero es recordada por su gestión en la Defensoría del Pueblo. En 2014, a meses de abandonar ese puesto, fue severamente criticada por la oposición. Fue el año de la primera ola de protestas masivas contra Nicolás Maduro y del encarcelamiento de varios políticos, entre ellos Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular. “Hubo un giro de 180 grados en el tratamiento de las protestas”, justifica.

Durante su último año en la Defensoría del Pueblo se encargó de documentar las violaciones de derechos humanos e informó al alto gobierno porque “creyó” que se trató de una acción aislada de agentes de seguridad, aunque admite que comienza una ola de tratos crueles y torturas políticas para obtener confesiones. “Eso pasó (la tortura) con los cinco chicos que fueron causa con Leopoldo López. Todos ellos fueron objeto de torturas... Nosotros tomamos sus testimonios. Fueron objeto de esas torturas, justamente, para que ellos admitieran que sí, que ellos habían sido convocados a protestas violentas por Leopoldo López y ninguno se conocía”, revela.

Su divorcio con el poder sucede a mediados de 2017, tras una serie de protestas antigubernamentales por dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que despojaron de atribuciones al Parlamento y a unos días de la elección de la Constituyente impuesta por el oficialismo. Ramírez había renunciado a un puesto de asesora en el Supremo y unos meses después se unió a la plataforma opositora Frente Amplio. “No nos volveremos a llamar chavismo. Como concepto o palabra, el chavismo quedó mancillado por el sucesor que Chávez nos pidió que apoyáramos y que nosotros ciegamente, por ese endiosamiento al expresidente, no tuvimos el raciocinio y la rebeldía de decir ‘pero este señor no calza los puntos para llevar las riendas del país’ y negarnos a respaldarlo”, agrega.

Ahora, no ve una salida clara al régimen, solo el crecimiento de la disidencia. “Estando Maduro en el poder, yo hablé con las más altas autoridades del país y lo desprecian. No estoy mintiendo, en todos los niveles, incluso dentro de su propio tren ministerial. Más que descontento, lo que prevalece en el Gobierno, la amalgama que mantiene unido al gabinete, es el miedo”, asegura.