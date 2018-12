Directo | El Brexit pone al gobierno de May ante su momento más crítico

EL PAÍS

El líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, se ha mostrado muy duro contra May al respecto del aplazamiento: "El Gobierno ha decidido que el acuerdo del Brexit de Theresa May es tan desastroso que ha adoptado la medida desesperada de atrasar su propio voto a última hora. Sabíamos desde hacía por lo menos dos semanas que el plan de May, el peor de todos los posibles, iba a ser rechazado por el Parlamento porque era lesivo para Reino Unido".